Não é sabão líquido, nem em pó: o melhor tipo para lavar roupas na máquina ou no tanquinho, segundo lavanderias

Escolha correta ajuda a preservar tecidos, evita resíduos e pode deixar as peças limpas sem recorrer a grandes quantidades de produto

(Foto: Reprodução)

Roupas endurecidas, manchas que permanecem após o ciclo e resíduos grudados no tecido nem sempre indicam falha do equipamento. Em muitos casos, o resultado está relacionado ao produto escolhido e, principalmente, à forma como ele foi colocado na lavagem.

Entre as opções usadas para peças que exigem maior cuidado está o sabão de coco em barra.

Para colocá-lo na máquina ou no tanquinho, porém, ele deve ser ralado e completamente dissolvido em água.

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Portanto, não se trata de sabão em pó, mas de uma solução preparada com pequenas lascas da barra.

Por que usar sabão de coco?

Sabão de coco costuma ser escolhido para lavar roupas delicadas, peças íntimas, panos de prato, tecidos claros e itens com sujeiras localizadas.

Também pode ser passado diretamente em golas, punhos e manchas antes da lavagem.

Como geralmente possui fragrância mais discreta, ele ainda pode agradar quem não gosta de perfumes fortes nas roupas.

Entretanto, é necessário verificar a composição, pois nem todo produto vendido como sabão de coco contém os mesmos ingredientes.

Como preparar o sabão ralado

Para uma carga média, rale aproximadamente uma colher de sopa de sabão de coco em barra.

Coloque as lascas em cerca de 300 ml de água morna e mexa até que estejam totalmente dissolvidas.

Depois de a mistura esfriar, despeje-a no compartimento indicado pelo fabricante ou diretamente na água do tanquinho.

Não coloque a barra inteira nem as raspas secas dentro do equipamento, pois elas podem grudar nas roupas e se acumular nos componentes internos.

A quantidade pode variar conforme o volume de peças e o nível de sujeira.

Ainda assim, exagerar no sabão não aumenta a limpeza e pode dificultar o enxágue.

Atenção ao tipo de máquina

Em máquinas de abertura frontal ou modelos que usam pouca água, o sabão de coco caseiro pode não ser apropriado.

Nesses casos, é importante consultar o manual e dar preferência a produtos compatíveis com o equipamento.

Também existem versões industrializadas de sabão de coco em pó, líquido ou em flocos.

Contudo, a alternativa mencionada nesta dica é especificamente o sabão de coco em barra, ralado e dissolvido antes do uso.

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