Pesquisa coloca Chrystian & Ralf no topo das maiores vozes de Goiás; confira ranking completo
Levantamento utilizou inteligência computacional para avaliar critérios técnicos das gravações, como afinação, timbre, extensão vocal e dinâmica, sem considerar popularidade ou sucesso comercial
A dupla Chrystian & Ralf foi apontada como a detentora das maiores vozes de Goiás em um estudo que analisou, por meio de inteligência computacional, características técnicas de gravações de artistas goianos.
Batizado de Goiás em Duas Vozes, o levantamento foi desenvolvido pela Eureka Comunicação, Laboratório de Inteligência de Mercado e Estudos Estratégicos, e reuniu 15 artistas e duplas que marcaram diferentes gerações da música sertaneja e regional.
Diferentemente de rankings baseados em votação popular ou desempenho comercial, a pesquisa utilizou softwares para comparar critérios como afinação, extensão vocal, estabilidade, intensidade, dinâmica e timbre das interpretações.
Segundo os responsáveis pelo estudo, a metodologia não levou em consideração fatores como número de seguidores, vendas de discos, execuções em plataformas digitais ou preferência do público.
Confira o ranking
- Chrystian & Ralf
- Luiz Augusto & Amauri Garcia
- Di Paullo & Paulino
- Leandro & Leonardo
- Zezé Di Camargo & Luciano
- Durval & Davi
- André & Andrade
- Irmãs Freitas
- Felipe & Falcão
- Bruno & Marrone
- Jorge & Mateus
- Guilherme & Santiago
- Maiara & Maraisa
- Camila & Thiago
- Day & Lara
Além de reunir nomes históricos do sertanejo, o ranking contempla representantes de diferentes fases do gênero, desde duplas tradicionais até artistas ligados ao chamado sertanejo universitário e ao feminejo.
Critérios técnicos
De acordo com a Eureka Comunicação, a participação humana ficou restrita à elaboração da metodologia, definição dos parâmetros e auditoria do processo.
A classificação final foi produzida a partir do cruzamento de informações geradas pelos programas, que analisaram elementos como distribuição de frequências, consistência vocal, comportamento do timbre e estabilidade da afinação.
Os organizadores ressaltam que o resultado representa um recorte técnico das gravações e não pretende estabelecer uma classificação definitiva das maiores vozes do estado.
Isso porque aspectos como emoção, identificação do público, impacto cultural e memória afetiva não podem ser mensurados pelos sistemas utilizados na pesquisa.
Segundo os responsáveis, o objetivo é oferecer uma perspectiva diferente sobre a música produzida em Goiás, utilizando recursos tecnológicos para complementar um debate tradicionalmente marcado pela subjetividade.
O levantamento completo, incluindo a metodologia e os critérios utilizados, foi disponibilizado pelos organizadores em uma plataforma digital dedicada ao projeto disponibilizada pela Revista Bula.
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