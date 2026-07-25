Pesquisa coloca Chrystian & Ralf no topo das maiores vozes de Goiás; confira ranking completo

Levantamento utilizou inteligência computacional para avaliar critérios técnicos das gravações, como afinação, timbre, extensão vocal e dinâmica, sem considerar popularidade ou sucesso comercial

Chrystian & Ralf lideraram o levantamento, que avaliou exclusivamente critérios técnicos das gravações, como afinação, timbre, extensão vocal e dinâmica das interpretações. (Foto: Reprodução)

A dupla Chrystian & Ralf foi apontada como a detentora das maiores vozes de Goiás em um estudo que analisou, por meio de inteligência computacional, características técnicas de gravações de artistas goianos.

Batizado de Goiás em Duas Vozes, o levantamento foi desenvolvido pela Eureka Comunicação, Laboratório de Inteligência de Mercado e Estudos Estratégicos, e reuniu 15 artistas e duplas que marcaram diferentes gerações da música sertaneja e regional.

Diferentemente de rankings baseados em votação popular ou desempenho comercial, a pesquisa utilizou softwares para comparar critérios como afinação, extensão vocal, estabilidade, intensidade, dinâmica e timbre das interpretações.

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Segundo os responsáveis pelo estudo, a metodologia não levou em consideração fatores como número de seguidores, vendas de discos, execuções em plataformas digitais ou preferência do público.

Confira o ranking

Chrystian & Ralf Luiz Augusto & Amauri Garcia Di Paullo & Paulino Leandro & Leonardo Zezé Di Camargo & Luciano Durval & Davi André & Andrade Irmãs Freitas Felipe & Falcão Bruno & Marrone Jorge & Mateus Guilherme & Santiago Maiara & Maraisa Camila & Thiago Day & Lara

Além de reunir nomes históricos do sertanejo, o ranking contempla representantes de diferentes fases do gênero, desde duplas tradicionais até artistas ligados ao chamado sertanejo universitário e ao feminejo.

Critérios técnicos

De acordo com a Eureka Comunicação, a participação humana ficou restrita à elaboração da metodologia, definição dos parâmetros e auditoria do processo.

A classificação final foi produzida a partir do cruzamento de informações geradas pelos programas, que analisaram elementos como distribuição de frequências, consistência vocal, comportamento do timbre e estabilidade da afinação.

Os organizadores ressaltam que o resultado representa um recorte técnico das gravações e não pretende estabelecer uma classificação definitiva das maiores vozes do estado.

Isso porque aspectos como emoção, identificação do público, impacto cultural e memória afetiva não podem ser mensurados pelos sistemas utilizados na pesquisa.

Segundo os responsáveis, o objetivo é oferecer uma perspectiva diferente sobre a música produzida em Goiás, utilizando recursos tecnológicos para complementar um debate tradicionalmente marcado pela subjetividade.

O levantamento completo, incluindo a metodologia e os critérios utilizados, foi disponibilizado pelos organizadores em uma plataforma digital dedicada ao projeto disponibilizada pela Revista Bula.

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