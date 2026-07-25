Varejista é vendida e terá quase 500 lojas fechadas e mais de 6 mil trabalhadores demitidos

Processo de venda da varejista expôs a crise de uma marca tradicional, marcada por dívidas, queda nas vendas e tentativas de reorganização

(Foto: Ilustração/Tomaz Silva/Agência Brasil)

Durante quase cinco décadas, uma rede varejista norte-americana construiu sua presença no mercado com produtos para casa vendidos a preços reduzidos. A combinação entre queda nas vendas, dívidas e dificuldades operacionais, porém, levou o negócio ao colapso.

A empresa era a Tuesday Morning, fundada em 1974, em Dallas. Quando solicitou proteção contra falência pelo Chapter 11, em fevereiro de 2023, a companhia informou que mantinha 487 lojas em 40 estados.

O último relatório anual disponível, referente a julho de 2022, registrava 6.046 funcionários. Eram 1.601 trabalhadores em tempo integral e 4.445 em jornadas parciais.

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Venda de ativos

O pedido de reorganização judicial foi o segundo apresentado pela varejista em menos de três anos. Inicialmente, o plano previa fechar unidades deficitárias e concentrar os recursos nas lojas consideradas mais rentáveis.

A companhia também conseguiu um compromisso de financiamento de US$ 51,5 milhões, sujeito à aprovação judicial. Mesmo assim, a tentativa de preservar parte da operação não avançou.

Em abril de 2023, o Tribunal de Falências do Norte do Texas aprovou a venda de ativos da Tuesday Morning à Hilco Merchant Resources. O negócio foi avaliado em aproximadamente US$ 32,1 milhões.

Encerramento das lojas

Após a operação, a Hilco anunciou a liquidação das unidades físicas que ainda permaneciam abertas em 25 estados. Mercadorias, móveis, equipamentos e instalações foram colocados à venda antes do fechamento definitivo.

Parte das 487 lojas já havia sido encerrada durante a reorganização. Por isso, cerca de 200 unidades ainda funcionavam quando começou a liquidação final.

O processo afetou trabalhadores das lojas, da sede administrativa e da estrutura de distribuição. Embora a rede tivesse mais de 6 mil funcionários no relatório de 2022, os documentos públicos consultados não confirmam que todos foram demitidos durante o encerramento.

A Tuesday Morning deixou de operar lojas físicas, mas a marca continuou posteriormente no comércio eletrônico.

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