Caiado oficializa candidatura à Presidência da República e aposta no sucesso da gestão em Goiás como modelo para o Brasil

Durante convenção nacional, PSD também confirmou o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente

Caiado confirmou candidatura durante convenção nacional do PSD. (Foto: Divulgação)

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado teve a candidatura à Presidência da República oficializada neste domingo (26), durante a convenção nacional do PSD, realizada em São Paulo.

Único goiano confirmado na disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições de 2026 até o momento, Caiado volta a concorrer ao cargo 37 anos após sua primeira tentativa, em 1989.

Durante o evento, o PSD também confirmou o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente da República. Com isso, a chapa formada pelo partido será composta exclusivamente por integrantes da sigla.

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Ao ter o nome homologado, Caiado afirmou que a candidatura representa uma alternativa ao atual cenário político nacional e destacou o apoio recebido dentro do partido.

O ex-governador disse que pretende levar para o debate eleitoral a experiência acumulada durante sua trajetória política e administrativa.

“Eu não seria candidato se não fosse a coragem de Gilberto Kassab, que enfrentou todos aqueles que achavam que podiam calar o Brasil e que não teria mais nenhum candidato fora da polarização”, declarou.

Durante o discurso, Caiado utilizou a gestão em Goiás como principal argumento para defender sua candidatura.

Ele afirmou que os resultados obtidos no Estado mostram a capacidade de implementar um modelo de administração voltado para eficiência e entregas à população.

“Eleição não é de rejeitados. É de quem traz resultado para a sociedade brasileira. Foi isso que demonstramos em Goiás. Saímos do governo com 88% de aprovação porque, quando se tem capacidade para governar, a população reconhece”, afirmou.

O ex-governador também criticou a polarização política entre os principais grupos nacionais e disse que pretende apresentar propostas voltadas ao desenvolvimento do país.

“Eles brigam pelo poder. O Brasil precisa de desenvolvimento e de resultados”, afirmou.

Caiado ainda pediu apoio para chegar ao segundo turno e voltou a citar ações realizadas em Goiás, como avanços na segurança pública, saúde regionalizada e gestão fiscal.

“Não se governa pelo discurso, mas pelo exemplo de quem administra”, disse.

Durante a convenção, o ex-governador também mencionou o atual governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), que disputará a reeleição em 2026. Caiado afirmou que a continuidade do projeto político estadual será importante para uma eventual articulação entre Goiás e um governo do PSD em Brasília.

“Meu agradecimento especial ao governador de Goiás, Daniel Vilela, que governa Goiás e que, se Deus quiser e com a força do povo goiano, estará eleito no primeiro turno para me ajudar a governar o nosso Brasil”, declarou.

O evento reuniu dirigentes nacionais do PSD, parlamentares, prefeitos, governadores e lideranças políticas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou apoio à candidatura e afirmou que o partido trabalhará para apresentar Caiado como nome nacional da legenda.

O ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo também participou da convenção e destacou a atuação de Caiado no Congresso Nacional, citando a participação do político goiano em debates como o Código Florestal.

Com a candidatura homologada pelo PSD, Caiado inicia a fase prevista no calendário eleitoral. As convenções partidárias podem ser realizadas até 05 de agosto, e o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral deve ser apresentado até 15 de agosto.

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