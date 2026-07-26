Câmera de segurança filma execução de jovem de 21 anos morto a tiros em Piracanjuba

Imagens mostram que suspeito disparou diversas vezes contra a vítima, mesmo com ela já caída ao chão

Suspeito disparou diversas vezes contra a vítima, mesmo com ela já caída ao chão. (Imagem: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos morreu, após ser baleado na noite deste sábado (25), no Setor Vila União, em Piracanjuba. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades do local.

A vítima estava na esquina da Rua Paulo Romano com a Rua Pedro de Carvalho quando um suspeito em uma motocicleta se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Após ser atingido, o jovem foi socorrido por familiares e levado ao Hospital Municipal de Piracanjuba. A equipe médica realizou tentativas de reanimação, mas Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu.

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As imagens registradas pelo sistema de monitoramento mostram a aproximação da motocicleta e o momento em que os disparos são efetuados. O autor disparou cerca de nove vezes contra a vítima, mesmo após ela já ter caído ao chão.

O suspeito fugiu após o crime e, até a última atualização, ainda não havia sido identificado. A motivação do homicídio também é investigada.

A área foi isolada para realização da perícia, com atuação da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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