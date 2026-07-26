Caso de adolescente goiana desaparecida na França mobiliza família e segue sem respostas

Enquanto as buscas continuam, familiares seguem mobilizados nas redes sociais e pedem que qualquer informação seja compartilhada com a polícia

Jovem de 16 anos desapareceu após sair para o trabalho, e parentes acreditam que ela possa estar acompanhada de uma amiga que também sumiu dias antes. (Foto: Reprodução)

Desde o desaparecimento da adolescente goiana Alice Oliveira, de 16 anos, na última quarta-feira (22), a família segue sem qualquer informação concreta sobre o paradeiro da jovem.

Alice mora na França há cerca de quatro anos e trabalha como babá. Segundo os familiares, ela saiu para o trabalho normalmente, mas não apareceu no horário em que encontraria o pai em uma estação de trem para retornar para casa. Desde então, não respondeu ligações nem mensagens.

Nas redes sociais, a irmã dela, Ana Oliveira, também contou que a espera por respostas tem sido ainda mais difícil por causa do sobrinho de Alice.

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“Meu filho pequeno pergunta pela tia todos os dias e chora. É muito difícil”, desabafou.

Ela ainda pediu compreensão por não conseguir responder todas as mensagens recebidas e agradeceu a mobilização de pessoas no Brasil e na França.

“Agora é continuar divulgando, orar e pedir para Deus que ela volte para casa e esteja bem. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando e ajudando de alguma forma”, afirmou.

Em conversa com o Portal 6 neste domingo (26), afirmou que nenhuma informação nova foi repassada pelas autoridades francesas até o momento.

“Não temos atualizações até o momento. A polícia nos disse que só pode nos informar algo amanhã”, relatou.

A família também acredita que Alice possa estar junto da amiga Maria de Fátima Pina Monteiro, natural de Cabo Verde, desaparecida um dia antes.

Conforme a irmã, o último sinal do celular da adolescente foi rastreado pela polícia, mas, quando os familiares chegaram ao local indicado, ela já não estava mais lá.

“A última mensagem foi para o meu pai, dizendo que estava esperando o trem. Depois disso, não tivemos mais nenhum contato”, contou.

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