Como acabar com o cheiro de esgoto do ralo e evitar que volte sem precisar quebrar nada, segundo encanadores

Problema pode estar no encaixe do sifão, na falta de água dentro da caixa sifonada ou em uma borracha de vedação ressecada

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

O cheiro de esgoto que toma conta do banheiro nem sempre exige quebra-quebra ou uma reforma cara. Em muitos casos, o problema está em uma peça mal encaixada ou desgastada dentro do ralo.

Segundo Vinícius, do canal Vi, Como Faz?, despejar sal, vinagre e produtos perfumados pode apenas disfarçar o odor por algum tempo. Para resolver a causa, é preciso verificar a vedação da caixa sifonada e o funcionamento do sifão.

De onde vem o cheiro de esgoto do ralo

O ralo usado em muitos banheiros é, na verdade, uma caixa sifonada. Dentro dela existe uma peça que mantém uma pequena quantidade de água sobre a saída do esgoto.

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Essa água funciona como uma barreira. Assim, impede que os gases presentes na tubulação retornem para o banheiro e se espalhem pela casa.

Quando a peça está fora do lugar, mal encaixada ou sem vedação adequada, os gases encontram passagem. Consequentemente, o mau cheiro aparece mesmo que o ralo seja lavado com frequência.

Primeiro, verifique a água dentro do ralo

Ao abrir a tampa, observe se existe água no fundo da caixa sifonada. Ela precisa cobrir a região da saída do esgoto.

Ralos pouco utilizados podem secar com o passar do tempo. Nesse caso, colocar água novamente pode restaurar temporariamente a barreira contra os gases.

Entretanto, se o cheiro voltar rapidamente, pode existir um problema de encaixe, vedação ou instalação. Por isso, apenas despejar água nem sempre será suficiente.

O problema pode estar no sifão

De acordo com o vídeo, o sifão interno deve ficar encaixado corretamente na saída da caixa. A peça também pode ter uma borracha responsável por fechar os espaços por onde os gases escapariam.

Primeiramente, retire o sifão com cuidado e faça a limpeza. Cabelos, resíduos de sabonete e sujeira acumulada também podem intensificar o odor.

Depois, confira se a borracha está inteira, flexível e bem posicionada. Caso esteja ressecada, rachada ou deformada, a troca pode ser necessária.

Por fim, coloque a peça novamente e verifique se as travas ficaram presas. Um encaixe torto ou incompleto pode manter uma abertura para a passagem do cheiro.

Evite cobrir as aberturas com silicone

Um erro comum é tentar fechar o espaço ao redor do cano com grande quantidade de silicone. Embora isso pareça resolver o vazamento, a medida pode dificultar a manutenção e não corrigir a falha principal.

Na saída da pia, por exemplo, uma borracha de vedação adequada costuma ser a opção correta. Ela deve ser colocada dentro do cano antes do encaixe do sifão.

A peça é simples e costuma ter preço baixo. No entanto, é importante escolher um modelo compatível com o diâmetro da tubulação.

Sifão da pia também precisa formar uma barreira de água

O mau cheiro também pode sair pela pia do banheiro ou da cozinha. Nesses casos, o sifão flexível precisa formar uma curva na parte inferior.

Essa curva acumula água e cria uma barreira semelhante à da caixa sifonada. Quando o tubo fica completamente esticado, os gases podem retornar diretamente pela válvula da pia.

Portanto, o sifão deve permanecer no formato indicado pelo fabricante. Além disso, as conexões precisam estar vedadas e firmes.

Nem todo ralo é o responsável pelo odor

Alguns banheiros possuem um ralo seco e uma caixa sifonada. O ralo seco apenas conduz a água até a caixa principal e, por isso, não tem necessariamente ligação direta com a rede de esgoto.

Nesse cenário, o odor percebido perto do ralo seco pode ter origem na caixa sifonada para onde a água é direcionada. Assim, é importante descobrir como os pontos estão conectados antes de trocar qualquer peça.

Quando chamar um profissional

Se a limpeza, o reposicionamento do sifão e a troca da vedação não resolverem, o problema pode estar em outra parte da instalação.

Tubos rachados, conexões inadequadas, falta de ventilação da rede de esgoto ou falhas sob o piso exigem avaliação técnica. Além disso, qualquer intervenção que envolva quebra ou substituição da tubulação deve ser feita por um profissional.

Portanto, revisar o sifão e a vedação pode acabar com o cheiro de esgoto do ralo sem quebrar nada. Porém, a solução depende de identificar corretamente o ponto por onde os gases estão escapando.

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