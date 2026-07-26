Idosos superam jovens no eleitorado de Anápolis pela primeira vez, aponta TSE

Dados divulgados pelo tribunal mostram também que número de jovens votantes caiu mais de dois pontos percentuais

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Anápolis chegou a 287.888 eleitores aptos a votar em 2026 e registra uma mudança importante no perfil do eleitorado: pela primeira vez, a população com 60 anos ou mais superou a faixa dos jovens de 16 a 29 anos.

Os dados, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam um envelhecimento gradual dos votantes do município.

Atualmente, 65.881 eleitores têm 60 anos ou mais, o que corresponde a 22,88% do total. Já os jovens entre 16 e 29 anos somam 62.796 pessoas, representando 21,81% do eleitorado.

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Em comparação com as eleições de 2022, o crescimento da participação dos idosos é significativo. Há quatro anos, eles correspondiam a 19,23% dos eleitores. Em contrapartida, a presença dos mais jovens caiu de 24,71% para os atuais 21,81%.

Mulheres seguem sendo maioria

Outro dado que permanece praticamente inalterado é a predominância feminina nas urnas. As mulheres representam 54% do eleitorado anapolino, totalizando 154.910 votantes. Os homens, por sua vez, somam 132.977 eleitores, o equivalente a 46%.

O levantamento do TSE também traça um panorama sobre o perfil social dos eleitores. Metade dos votantes em Anápolis é solteira, enquanto cerca de 40% são casados. Os viúvos representam 6% do total, seguidos pelos divorciados (3%) e pelos separados judicialmente (1%).

Quando o assunto é escolaridade, a maior parcela dos eleitores possui ensino médio completo, grupo que reúne 31,61% dos cadastrados.

Na sequência aparecem os eleitores com ensino fundamental incompleto (18,15%), ensino médio incompleto (17,11%) e ensino superior completo (13,32%). Os analfabetos representam 1,26% do eleitorado.

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