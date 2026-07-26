Limão-taiti, siciliano, galego ou cravo: veja a diferença e qual é o melhor para comprar no supermercado

Cada tipo de limão tem aroma, acidez e rendimento próprios; entender essas diferenças ajuda a escolher a opção certa para cada receita

Limão-taiti, siciliano, galego ou cravo. (Foto: Reproduçao)

Na banca de frutas, o limão aparece em diferentes tamanhos, cores e formatos. Embora as variedades possam parecer semelhantes, cada uma entrega características específicas na cozinha.

Qual é o melhor para comprar?

Para o uso cotidiano, o limão-taiti costuma ser a escolha mais prática. Ele tem bastante suco, poucas sementes e combina com temperos, sobremesas, bebidas e molhos.

No entanto, não existe uma variedade superior em todas as situações. A melhor compra depende da receita e do resultado esperado.

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Diferenças entre as variedades

O taiti tem casca verde, polpa suculenta e acidez acentuada. Por ser versátil e facilmente encontrado, também costuma apresentar melhor custo-benefício nos supermercados.

Já o siciliano é amarelo, alongado e possui casca mais grossa. Seu aroma se destaca, principalmente nas raspas, tornando-o indicado para risotos, massas, bolos, tortas e molhos.

Menor e mais arredondado, o galego apresenta casca fina, perfume intenso e maior quantidade de sementes. Ele funciona bem em sucos, caipirinhas e preparações que pedem um sabor mais marcante.

O limão-cravo, por sua vez, pode ter casca e polpa alaranjadas. O aroma lembra a tangerina e combina especialmente com carnes, marinadas, saladas e receitas caseiras.

Na hora da compra, prefira frutas firmes, pesadas para o tamanho e com casca lisa. Exemplares muito enrugados ou ressecados tendem a oferecer menos suco.

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