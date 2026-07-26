Não é Cif, nem bicarbonato de sódio: como remover o encrustado preto do vaso sanitário, segundo donas de casa

Vinagre branco ajuda a dissolver o acúmulo de calcário nos orifícios da borda e pode melhorar tanto a limpeza quanto o desempenho da descarga

(Foto: Reprodução/Facebook)

O encrustado preto do vaso sanitário costuma surgir em regiões onde há acúmulo de calcário, umidade e resíduos minerais.

Além de deixar manchas escuras na porcelana, esse depósito pode obstruir os pequenos orifícios sob a borda do vaso e, consequentemente, reduzir a força da descarga.

Por isso, muitas donas de casa recorrem ao vinagre branco para remover o encrustado preto do vaso sanitário sem utilizar produtos mais agressivos. Ainda assim, é importante entender que o resultado depende da origem e da intensidade da mancha.

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Como remover o encrustado preto do vaso sanitário

Primeiramente, despeje cerca de uma xícara de vinagre branco diretamente sob a borda do vaso. Dessa forma, o líquido consegue alcançar melhor os furos por onde a água sai durante a descarga.

Em seguida, deixe o produto agir entre oito e dez horas, de preferência durante a noite. Nesse período, a acidez do vinagre ajuda a dissolver parte dos depósitos minerais acumulados.

Na manhã seguinte, esfregue a borda com uma escova de cerdas firmes. Além disso, dê atenção especial aos pequenos orifícios, pois eles podem concentrar calcário e sujeira.

Por fim, acione a descarga para remover os resíduos que se soltaram. Caso a mancha permaneça, o procedimento pode ser repetido depois de alguns dias.

Vinagre também ajuda na parte visível

Se houver manchas escuras na parte interna da bacia, o vinagre também pode ser aplicado diretamente sobre a porcelana.

Nesse caso, espalhe o líquido pela região afetada e deixe agir por aproximadamente 15 minutos. Depois disso, esfregue com a escova sanitária e dê descarga.

Assim, o vinagre pode ajudar a reduzir tanto o calcário quanto parte da sujeira aderida. No entanto, manchas muito antigas podem exigir mais de uma aplicação.

Descarga fraca pode ter outra causa

Embora o encrustado preto do vaso sanitário possa comprometer a saída da água, ele não é a única causa de uma descarga fraca.

Por exemplo, o problema também pode estar no nível baixo de água da caixa acoplada, em um vazamento interno ou no desgaste da válvula de enchimento. Portanto, se a limpeza não melhorar o fluxo, vale verificar o funcionamento do reservatório.

Além disso, é importante observar se a água atinge a marca indicada dentro da caixa. Se o nível estiver correto e a descarga continuar fraca, a obstrução dos orifícios pode ser uma das causas.

Como evitar o novo acúmulo

Em regiões com água rica em minerais, a limpeza preventiva pode ser necessária com mais frequência.

Por isso, aplicar vinagre sob a borda uma vez por semana pode ajudar a diminuir a formação de novos depósitos. Também é recomendável manter a escovação regular da parte interna do vaso.

Dessa maneira, a manutenção evita que o calcário se acumule e dificulte a passagem da água. Ao mesmo tempo, contribui para preservar a aparência da porcelana.

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