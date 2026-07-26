Petroleiro explode no Estreito de Hormuz após desviar de rota do Irã

Navio saiu do trajeto determinado por Teerã para a travessia de Hormuz e bateu em uma mina

Imagem ilustrativa de navio passando pelo Estreito de Horuz, no Irã. (Imagem: Captura de Tela/YouTube/AFP)

Um petroleiro explodiu no Estreito de Hormuz após desviar da rota de navegação definida pelo Irã. O incidente acontece no segundo dia sem troca de bombardeios na região.

Navio saiu do trajeto determinado por Teerã para a travessia de Hormuz e bateu em uma mina. A colisão teria provocado a explosão, segundo informações da imprensa local. O incidente acontece no segundo dia seguido sem bombardeios na região.

Guarda Revolucionária do Irã disse que o navio havia “desviado da rota” antes do impacto. Até o momento, não houve uma declaração oficial imediata das autoridades iranianas sobre o caso, segundo o Jerusalem Post.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Informações disponíveis sobre vítimas, identidade do navio ou extensão dos danos ainda não foram divulgadas. Teerã sustenta que o incidente não foi causado por um ataque, mas a reação do presidente dos EUA, Donald Trump, ao episódio é incerta.

Trump ameaçou retaliação caso novos navios fossem atacados no Estreito de Hormuz. Em uma publicação, o republicano escreveu que, “até segunda ordem, todos e quaisquer danos causados serão pagos com dinheiro iraniano que os Estados Unidos possuem e controlam”.

Rota definida pelo Irã eleva tensão

Irã passou a exigir que embarcações cruzem o Estreito de Hormuz apenas por uma rota indicada pelo país. Segundo o Ynetnews, quando navios usaram um caminho alternativo perto da costa de Omã, o Irã atacou alguns deles, o que levou a uma escalada dos desgastes com os Estados Unidos.

Autoridades iranianas já haviam avisado que embarcações que saíssem do trajeto poderiam sofrer consequências. O episódio deste domingo ocorre após dois dias sem registros de novos ataques ou trocas de tiros com os EUA, segundo o Ynetnews.