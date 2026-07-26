Poucas pessoas sabem: por que não pode deixar as portas de casa abertas, segundo o Feng Shui

Tradição recomenda manter principalmente a porta do banheiro fechada para preservar o equilíbrio e evitar a chamada fuga de energia

(Foto: Magnific)

Segundo essa filosofia chinesa, deixar algumas portas abertas pode interferir simbolicamente no fluxo de energia dentro da residência. A recomendação se aplica, sobretudo, ao banheiro, ambiente associado à água, aos ralos e à saída de recursos.

Dentro dessa tradição, a energia vital circula pelos cômodos e influencia a harmonia do lar. Por isso, manter a porta do banheiro fechada ajudaria a separar esse espaço das demais áreas da casa.

Por que a porta do banheiro deve ficar fechada

A água representa prosperidade, abundância e movimento. Entretanto, o banheiro concentra pontos por onde ela deixa a casa, como o vaso sanitário, a pia e o chuveiro.

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Dessa forma, a porta aberta simbolizaria uma passagem para a perda de energia positiva. Ao fechá-la, o morador criaria uma barreira entre o banheiro e os outros ambientes.

O cuidado ganha ainda mais importância quando o banheiro fica diante da entrada principal, do quarto ou da cozinha. Segundo a tradição, essas posições podem direcionar o fluxo energético diretamente para a área dos ralos.

Tampa do vaso sanitário também deve ficar abaixada

Além de manter a porta fechada, a filosofia recomenda abaixar a tampa do vaso sanitário após o uso.

A orientação segue o mesmo princípio simbólico. Como o vaso se conecta à rede de esgoto, deixá-lo aberto representaria outro caminho para a saída da energia vital.

Além disso, manter a tampa fechada contribui para uma aparência mais organizada. O hábito também ajuda a separar visualmente o vaso dos demais elementos do banheiro.

Vazamentos representam perda de recursos

Torneiras pingando, caixas acopladas com defeito e canos vazando também merecem atenção.

Segundo essa crença, a água desperdiçada simboliza a perda contínua de dinheiro, recursos e oportunidades. Portanto, consertar vazamentos rapidamente ajudaria a preservar a sensação de equilíbrio e prosperidade.

Na prática, o reparo ainda reduz o desperdício de água e evita danos causados pela umidade.

Outros cuidados recomendados para o banheiro

A tradição também orienta manter o banheiro limpo, ventilado e sem excesso de objetos.

Produtos vencidos, embalagens vazias e itens quebrados podem transmitir uma sensação de estagnação. Por isso, a organização frequente ajuda a tornar o ambiente mais leve e agradável.

Plantas adequadas para áreas úmidas também podem entrar na decoração, desde que recebam luz suficiente. Além disso, cores claras e boa iluminação favorecem a sensação de limpeza.

Assim, a recomendação de não deixar algumas portas abertas está ligada principalmente ao banheiro. Para essa filosofia, pequenos hábitos ajudam a controlar o fluxo energético e a manter maior harmonia dentro do lar.

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