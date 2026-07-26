Últimos dias para se inscrever em concurso de cidade em Goiás com salários de até R$ 21,7 mil

Além de vagas com início imediato, haverá formação de cadastro de reserva

Imagem ilustrativa de candidatos realizando prova de concurso público. (Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Minaçu, cidade no Norte de Goiás, está chegando à reta final. As inscrições se encerram às 17h desta segunda-feira (27).

A seletiva oferece remunerações entre R$ 4.050 e R$ 21.783,92, para candidatos de nível superior. Além de vagas com início imediato, haverá formação de cadastro de reserva.

Conforme o edital, as inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena/UFG. A taxa de participação é de R$ 150.

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As oportunidades contemplam os cargos de fiscais de Serviços Urbanos, Tributos e Vigilância Sanitária, além de médicos de diversas especialidades, procurador e professores para atuação nas zonas urbana e rural.

Entre as vagas para a área da saúde estão Médico Anestesista, Cardiologista, Clínico Geral, Dermatologista, Endocrinologista, Ortopedista/Traumatologista, Pediatra e Psiquiatra. Também há uma vaga para Procurador.

Na educação, o concurso oferece vagas para professores de Biologia, Educação Física, Geografia, História, Letras Português/Inglês, Matemática e Pedagogia, sendo este último o cargo com maior número de oportunidades, com 25 vagas para a zona rural e 40 para a zona urbana.

A seleção contará com provas objetivas para todos os candidatos. Também serão aplicadas provas de redação e avaliação de títulos para os cargos de professor, além de prova discursiva para Procurador.

As avaliações estão previstas para o dia 30 de agosto, em Minaçu e, se necessário, em municípios vizinhos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Para mais informações, confira o edital completo.

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