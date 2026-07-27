A fruta desconhecida que tem gosto de doce de leite, pode ser plantada em qualquer quintal e as crianças adoram, segundo jardineiros

Com polpa cremosa e naturalmente adocicada, fruta amazônica chama atenção pelo sabor e pela facilidade de consumo no dia a dia

(Imagem: Captura de Tela/YouTube)

À primeira vista, a casca amarela pode não revelar o que existe por dentro. Porém, basta abrir a fruta para encontrar uma polpa cremosa, suculenta e tão doce que costuma conquistar principalmente as crianças.

A fruta é o abiu, espécie nativa da Amazônia que ainda permanece desconhecida em muitas regiões brasileiras. Seu sabor lembra uma mistura de mel, caramelo e doce de leite, dispensando a adição de açúcar.

O abieiro, de nome científico Pouteria caimito, se desenvolve melhor em locais de clima quente e pode ser cultivado em quintais com boa incidência de sol. Por isso, tornou-se uma opção para quem deseja ter uma árvore frutífera diferente em casa.

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Como saber se o abiu está maduro

Quando chega ao ponto de consumo, o abiu apresenta uma casca de tom amarelo intenso e fica levemente macio ao toque. Por dentro, a polpa é branca, translúcida e envolve sementes grandes e escuras.

É importante esperar o amadurecimento completo. Se for aberto ainda verde, o fruto libera um látex branco que pode deixar a boca pegajosa e prejudicar o sabor.

Jeito simples de consumir

Para comer, basta cortar o abiu ao meio, retirar as sementes e aproveitar a polpa com uma colher. Servido gelado, ele fica ainda mais refrescante e tem a doçura ressaltada.

A fruta também pode ser usada em vitaminas, sorvetes, mousses e saladas de frutas. Além do sabor, oferece fibras, vitamina C, antioxidantes e minerais como potássio, cálcio e fósforo.

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