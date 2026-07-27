Adeus, camisetas amareladas e manchas de suor: o comprimido do kit de primeiros socorros que deixa as roupas branquinhas

Truque caseiro ganhou espaço nas redes sociais, mas exige cautela, teste prévio e não substitui produtos desenvolvidos para remover manchas

(Imagem: Ilustração)

Roupas brancas costumam revelar rapidamente os efeitos do uso frequente. Com o tempo, regiões como axilas, golas e punhos podem apresentar manchas amareladas difíceis de eliminar na lavagem comum.

Um truque popular sugere procurar a solução dentro do armário de medicamentos. Entretanto, antes de colocar qualquer comprimido na máquina, é importante entender como o método funciona e quais são as suas limitações.

Qual é o comprimido usado nas roupas brancas

O produto indicado no truque é a aspirina comum, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico.

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A receita caseira afirma que a substância, por apresentar caráter ácido, ajudaria a soltar parte dos resíduos acumulados nas fibras. Entre eles estariam componentes do suor, da oleosidade corporal e do desodorante.

Apesar da popularidade, não há comprovação sólida de que a aspirina seja um removedor confiável de manchas em tecidos. Guias de grandes fabricantes de produtos e eletrodomésticos recomendam pré-tratamento, detergentes adequados e alvejantes próprios, mas não incluem o medicamento entre os métodos validados.

Como o truque costuma ser feito

A versão mais divulgada utiliza entre três e quatro comprimidos de aspirina comum, sem revestimento e sem efeito efervescente.

Primeiramente, os comprimidos devem ser triturados até formar um pó. Depois, a orientação popular consiste em dissolvê-los completamente em um recipiente com água morna.

A peça branca permanece mergulhada por algumas horas. Em manchas mais antigas, algumas receitas sugerem deixar a roupa de molho durante a noite.

Após esse período, a camiseta deve passar por uma lavagem normal, sempre de acordo com as orientações presentes na etiqueta.

Tratamento localizado nas manchas

Outra versão do truque utiliza uma pasta mais concentrada. Nesse caso, a pessoa tritura dois comprimidos e acrescenta pequenas quantidades de água até obter uma mistura espessa.

A pasta deve ser aplicada apenas sobre a região amarelada, sem esfregar com força. Depois de aproximadamente 30 minutos, a peça pode ser enxaguada e lavada normalmente.

Antes da aplicação, porém, vale testar o método em uma área escondida. Tecidos delicados, estampas, bordados e peças com fibras especiais podem reagir de maneira diferente.

Aspirina realmente deixa a roupa branca?

O resultado não é garantido. Embora alguns especialistas em limpeza mencionados por publicações de casa e lavanderia defendam o uso doméstico da aspirina, as evidências disponíveis são principalmente relatos práticos, e não testes independentes conclusivos.

Além disso, a aspirina não contém enzimas desenvolvidas para quebrar os diferentes componentes das manchas. Uma marca amarelada pode reunir suor, gordura corporal, resíduos de desodorante e minerais, o que exige tratamentos diferentes.

Portanto, uma eventual melhora também pode ocorrer por causa do longo período de molho, da água morna e da lavagem posterior, e não necessariamente pela ação do comprimido.

Por que surgem manchas amarelas nas axilas

A marca não aparece apenas por causa do suor. A combinação entre transpiração, oleosidade corporal, resíduos de produtos e hábitos de lavagem contribui para o acúmulo nas fibras.

A composição do desodorante e a química corporal de cada pessoa também interferem no resultado. Por isso, duas pessoas que utilizam a mesma camiseta podem produzir manchas de intensidades diferentes.

Guardar a roupa sem remover completamente os resíduos pode agravar o problema. Com o passar do tempo, a oxidação torna a mancha mais perceptível e difícil de retirar.

Método mais confiável para remover manchas

Fabricantes recomendam conferir primeiro a etiqueta da peça. Depois, o ideal é aplicar detergente líquido ou removedor compatível diretamente sobre a região afetada.

Em seguida, o produto precisa agir pelo tempo indicado na embalagem. A lavagem deve utilizar a maior temperatura permitida pelo tecido, sem ultrapassar as orientações do fabricante.

A roupa não deve ir para a secadora enquanto a mancha continuar visível. O calor pode fixar ainda mais os resíduos, dificultando tentativas posteriores.

Para peças brancas compatíveis, também existem alvejantes sem cloro ou produtos à base de oxigênio ativo. Já a água sanitária deve ser usada somente quando a etiqueta permitir e na diluição correta.

Cuidados antes de usar o truque

A aspirina não deve ser colocada inteira diretamente no tambor ou no compartimento de sabão. O comprimido pode não dissolver completamente e deixar resíduos sobre a roupa ou dentro da máquina.

Também não é recomendado misturar o medicamento com água sanitária, amônia ou vários produtos de limpeza ao mesmo tempo. Combinações improvisadas podem danificar o tecido e produzir vapores perigosos.

Assim, a aspirina permanece como um truque doméstico popular, mas não como uma solução comprovada para todas as roupas amareladas. Para obter um resultado mais previsível, o caminho mais seguro continua sendo identificar o tecido, pré-tratar a mancha e utilizar um produto desenvolvido para lavanderia.

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