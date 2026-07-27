Adeus, gordura nos armários de MDF: como limpar sem estragar o acabamento e sem encharcar os móveis

Cuidados simples ajudam a remover a camada pegajosa dos armários da cozinha, preservar o brilho e evitar que a umidade danifique os móveis

(Imagem: Captura de Tela/YouTube)

Mesmo com panelas tampadas e o uso de coifa ou depurador, partículas de óleo continuam circulando pela cozinha. Aos poucos, elas se misturam à poeira e formam aquela camada pegajosa nos armários.

Para limpar móveis de MDF sem comprometer o acabamento, o principal cuidado é evitar o excesso de água. A umidade pode entrar pelas bordas, provocar inchaço e até causar o descolamento do revestimento.

Mistura simples ajuda na limpeza

Uma solução com 500 ml de água morna e uma colher de sopa de detergente neutro costuma ser suficiente para a limpeza semanal. A água ajuda a amolecer a sujeira, enquanto o detergente atua sobre a gordura.

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A mistura não deve ser borrifada diretamente no armário. O ideal é umedecer levemente um pano de microfibra, passar sobre portas e puxadores e, logo depois, secar toda a superfície.

Antes da aplicação completa, faça um teste em uma área escondida. Essa precaução reduz o risco de manchas, perda de brilho ou alteração na cor.

E quando a gordura está antiga?

Em pontos mais engordurados, pode ser usada uma pasta feita com bicarbonato de sódio e pouca água. Ela deve permanecer sobre a sujeira por aproximadamente um minuto e ser retirada delicadamente, sem esfregar.

O bicarbonato, porém, exige cautela em superfícies laqueadas ou muito brilhantes, já que pode causar riscos. Esponjas abrasivas e desengordurantes concentrados também devem ficar longe do MDF.

Um pano quase seco, umedecido com água e poucas gotas de vinagre branco, pode ajudar a remover resíduos pegajosos. A substância nunca deve ser misturada com água sanitária.

Manutenção evita novas crostas

Limpar respingos logo após cozinhar, usar tampas e manter o ambiente ventilado reduz o acúmulo. Portas, puxadores e áreas próximas ao fogão podem ser higienizados semanalmente, sempre com secagem imediata.

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