Calça jeans, de moletom, de sarja ou legging: veja qual é a melhor para esquentar no frio, segundo fabricantes

Nem sempre a calça mais grossa é a que protege melhor do frio. O tipo de tecido e o acabamento fazem toda a diferença na hora de manter o corpo aquecido durante os dias de baixas temperaturas

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Com a chegada das temperaturas mais baixas, escolher a roupa certa deixa de ser apenas uma questão de estilo e passa a influenciar diretamente o conforto no dia a dia.

Embora muitas pessoas apostem em casacos e blusas mais grossas, a escolha da calça também faz diferença para manter o corpo aquecido.

No entanto, nem todos os tecidos oferecem o mesmo nível de proteção contra o frio.

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Enquanto alguns materiais ajudam a reter o calor natural do corpo, outros permitem maior troca de temperatura com o ambiente.

Por isso, fabricantes de roupas de inverno e especialistas no setor explicam quais modelos realmente funcionam melhor e quais acabam decepcionando nos dias mais gelados.

O que faz uma calça esquentar mais?

O desempenho térmico de uma calça depende de fatores como espessura do tecido, tipo de fibra, acabamento interno e capacidade de bloquear a circulação de ar frio.

Em geral, tecidos que criam pequenas camadas de ar entre a roupa e a pele conseguem conservar melhor o calor corporal. Além disso, acabamentos peluciados ou flanelados aumentam o isolamento térmico e proporcionam mais conforto durante o uso.

Por outro lado, tecidos muito finos ou que absorvem rapidamente a temperatura externa tendem a oferecer menos proteção.

Veja o ranking das melhores opções para o frio

1º lugar: Moletom flanelado e legging térmica

Empatadas no topo do ranking, essas duas opções oferecem o melhor desempenho para enfrentar o frio.

O moletom flanelado, geralmente produzido com algodão e poliéster, possui uma trama espessa e um forro interno peluciado que cria pequenas bolsas de ar.

Dessa forma, o tecido retém o calor do corpo por mais tempo e reduz a sensação de frio.

Já a legging térmica ou peluciada também se destaca pelo excelente isolamento.

Diferentemente das leggings comuns de academia ou de algodão fino, os modelos confeccionados com poliamida encorpada, fleece ou fibras acrílicas aquecem mais e se ajustam ao corpo, impedindo a entrada de ar frio.

Além disso, muitas pessoas utilizam a legging térmica como primeira camada sob outras peças em dias de temperaturas ainda mais baixas.

2º lugar: Calça de sarja

A calça de sarja ocupa a segunda posição por oferecer proteção intermediária.

Seu tecido apresenta uma trama mais fechada e estruturada do que a do jeans tradicional.

Como resultado, consegue bloquear parte do vento e conservar um pouco mais do calor corporal.

Embora não tenha isolamento térmico semelhante ao do moletom ou da legging peluciada, a sarja representa uma boa alternativa para dias de frio leve ou moderado.

3º lugar: Calça jeans

Apesar da popularidade, o jeans aparece como a opção menos eficiente para aquecer.

O brim de algodão utilizado na fabricação da peça costuma ficar gelado quando exposto às baixas temperaturas.

Consequentemente, o tecido transmite essa sensação para a pele com mais facilidade.

Além disso, modelos muito justos reduzem a camada de ar entre o corpo e a roupa, diminuindo o isolamento térmico natural.

Ainda assim, quem prefere usar jeans pode melhorar o conforto utilizando uma segunda pele ou uma meia-calça térmica por baixo da peça.

Como escolher a melhor opção para dias frios

A escolha ideal depende da intensidade do frio e da rotina de cada pessoa. Para temperaturas mais baixas, leggings térmicas e calças de moletom flanelado costumam oferecer maior conforto e proteção.

Por outro lado, quem precisa usar jeans ou sarja pode combinar essas peças com uma segunda pele térmica para aumentar o isolamento.

Dessa forma, é possível manter o calor corporal por mais tempo sem abrir mão do estilo.

Assim, mais do que observar apenas a aparência da peça, vale a pena prestar atenção ao tecido, ao forro e ao acabamento.

Esses detalhes fazem toda a diferença para enfrentar os dias frios com mais conforto e eficiência.

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