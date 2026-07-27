Foragido condenado a quase 20 anos de cadeia é preso com drogas avaliadas em mais de R$ 300 mil em Goiânia

De acordo com a corporação, suspeito responde por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação

Homem, de 34 anos, foi encontrado com mais de 160 kg de maconha, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem de 34 anos, condenado a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado, foi preso durante uma operação da Polícia Militar no Jardim Itaipu, em Goiânia. Além do cumprimento do mandado de prisão, a ação resultou na apreensão de 162 tabletes de maconha.

De acordo com a corporação, o suspeito era considerado foragido da Justiça e possuía condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A operação teve início após os policiais receberem informações de que o homem estaria escondido em uma residência do bairro. Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram os entorpecentes, que totalizaram mais de 160 kg de maconha, além de uma balança industrial.

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A droga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 324 mil.

Ainda durante a ação, uma mulher de 26 anos, responsável por um estúdio de beleza que funciona em frente ao imóvel, foi conduzida para prestar esclarecimentos.

Ela afirmou que apenas trabalhava no local e negou qualquer envolvimento com o armazenamento ou comercialização da droga.

O foragido e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes de Goiânia.

Além de voltar a cumprir a pena determinada pela 1ª Vara Criminal de Caldas Novas, o homem deverá responder por novos crimes relacionados ao caso.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (24), mas foi repercutida pela PM apenas nesta segunda-feira (27).

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