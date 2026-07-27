Frase do dia, de Elon Musk, homem mais rico do mundo: “Não confunda escolaridade com educação. Eu não estudei em Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim estudaram”

Mensagem associada ao bilionário provoca reflexões sobre diplomas, aprendizado e os diferentes caminhos para alcançar o sucesso

Elon Musk em evento sobre a Tesla. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

A diferença entre frequentar instituições renomadas e adquirir conhecimento ao longo da vida voltou a ganhar espaço nas redes sociais. A reflexão provoca discussões sobre o peso dos diplomas, da experiência profissional e da capacidade de aprender por conta própria.

A frase costuma ser atribuída a Elon Musk, mas não há registros públicos confiáveis que comprovem que o empresário tenha feito a declaração. Até o momento, não foi localizada entrevista, publicação oficial ou vídeo em que ele apareça pronunciando exatamente essas palavras.

Escolaridade de Elon Musk

A referência a Harvard combina parcialmente com a trajetória acadêmica do bilionário, já que ele realmente não estudou na universidade. Musk, porém, possui formação superior e passou por instituições reconhecidas.

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Nascido na África do Sul, ele estudou na Queen’s University, no Canadá, antes de se transferir para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na instituição, concluiu formações nas áreas de Física e Economia.

Posteriormente, Musk foi admitido em um programa de pós-graduação da Universidade Stanford. Ele deixou o curso pouco tempo depois para se dedicar ao mercado de tecnologia e aos primeiros negócios ligados à internet.

Educação além do diploma

Mesmo sem autoria confirmada, a mensagem propõe uma distinção entre escolaridade e educação. Enquanto a primeira está relacionada à formação acadêmica, a segunda também pode envolver experiências, leituras, curiosidade e aprendizado prático.

A ideia se aproxima de declarações reais feitas por Musk ao longo dos anos. O empresário já afirmou, em entrevistas, que diplomas não são requisitos indispensáveis para trabalhar em suas empresas, desde que o profissional demonstre capacidade e conhecimento.

A frase viral, portanto, segue compartilhada como uma reflexão sobre aprendizado e sucesso, embora sua ligação direta com Elon Musk permaneça sem comprovação.

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