Furo no cabo da chave inglesa: para que serve e qual é a sua função, segundo fabricantes

Pequeno detalhe presente em diferentes modelos passa despercebido, mas foi incorporado ao desenho da ferramenta por razões práticas

(Foto: Reprodução)

Presente em caixas de ferramentas, oficinas e até nas gavetas de casa, a chave inglesa é conhecida principalmente pela capacidade de se ajustar a porcas e parafusos de diferentes tamanhos.

Um detalhe localizado na extremidade do cabo, porém, costuma despertar dúvidas entre os usuários.

O pequeno furo pode parecer apenas uma escolha estética feita durante a fabricação.

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No entanto, ele foi incluído em diversos modelos para atender a necessidades de armazenamento, transporte e, em ferramentas específicas, segurança durante o trabalho.

Organização e armazenamento

Nos modelos mais comuns, o orifício permite que a chave seja pendurada em painéis, ganchos ou suportes.

Assim, a ferramenta pode permanecer visível e organizada, especialmente em oficinas que utilizam painéis perfurados para guardar os equipamentos.

A abertura também pode facilitar o transporte da chave junto a outras ferramentas.

Para isso, o usuário pode passar pelo furo uma argola, um gancho ou outro acessório compatível.

Apesar de simples, a solução evita que a chave permaneça solta em bancadas ou no fundo de caixas.

Além disso, deixa o equipamento ao alcance durante serviços frequentes.

Uso em trabalhos realizados em altura

Em determinados modelos profissionais, o furo também funciona como ponto de conexão para um cordão de retenção.

A finalidade é impedir que a ferramenta caia enquanto está sendo utilizada em andaimes, estruturas metálicas ou outros locais elevados.

A fabricante Bahco informa que uma de suas chaves ajustáveis possui um orifício destinado a prender a ferramenta durante trabalhos em altura.

A empresa também mantém uma linha específica de equipamentos desenvolvidos com pontos de conexão para esse tipo de atividade.

A Klein Tools oferece chaves de construção com o chamado “tether hole”, ou furo para retenção.

Em material técnico, a fabricante descreve a abertura como própria para a instalação de cordões de segurança.

Função depende de cada modelo

Nem toda chave com um furo no cabo foi necessariamente projetada para ser usada em um sistema de retenção profissional.

Em ferramentas domésticas, a abertura pode ter apenas a função de facilitar o armazenamento.

Por isso, antes de conectar a chave a qualquer equipamento de segurança, é necessário verificar as orientações do fabricante.

Também não é recomendado improvisar o uso da ferramenta, bater no cabo ou utilizar extensões para aumentar a força aplicada.

A Klein Tools, por exemplo, orienta que suas chaves não sejam atingidas como martelos nem tenham o cabo artificialmente prolongado.

Dessa forma, embora discreto, o furo pode cumprir funções importantes.

Tudo dependerá do desenho da chave, do ambiente em que ela será utilizada e das especificações fornecidas pela empresa responsável pela fabricação.

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