Lula tem 47%, e Flávio Bolsonaro, 43% em eventual segundo turno, aponta BTG/Nexus

No cenário de primeiro turno, o atual presidente aparece na frente, com 42%, ante 40% da última aferição feita pela Nexus

Lula e Flávio Bolsonaro (Foto: Montagem/Agência Brasil)

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) tem 47% das intenções de voto em simulação de segundo turno das eleições presidenciais de outubro contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que marca 43%, de acordo com nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27).

Na rodada anterior, de meados de julho, o petista marcou os mesmos 47%. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha 44%.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O levantamento foi feito por telefone dos dias 24 a 26 de julho com eleitores de 16 anos ou mais residentes em território nacional. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o código BR-01489/2026.

No cenário de primeiro turno, o atual presidente aparece na frente, com 42%, ante 40% da última aferição feita pela Nexus. O senador vem na sequência, com 33% das intenções, após marcar 34% na última pesquisa. As oscilações ocorrem dentro da margem de erro.

Ronaldo Caiado (PSD) registra 6%, Renan Santos (Missão) marca 5%, e Romeu Zema (Novo) tem 3%. Augusto Cury (Avante) pontua com 2%, e Cabo Daciolo (Mobiliza) faz 1%.

Nos demais cenários de segundo turno, o petista teria 46% a 42% contra Zema e venceria Renan por 47% a 39%. Caiado empata com o mandatário. Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 43% do ex-governador de Goiás, o que configura empate técnico.

REJEIÇÃO

Com esta configuração de nomes, Flávio e Lula são os mais rejeitados pelos eleitores. Dos entrevistados, 50% dizem que não votariam de jeito nenhum no senador; 48% afirmam o mesmo do petista.

Daciolo é rejeitado por 38%, e Zema, por 32%. Não votariam de jeito nenhum em Caiado, em Renan e em Cury, respectivamente, 29%, 27% e 26%.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

A avaliação do governo Lula se mantém estável. Para 43%, a gestão do petista é negativa, enquanto 36% dizem que ela é positiva. Outros 20% a veem como regular. No mês passado, esses percentuais eram de 41%, 35% e 24%, nesta ordem.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!