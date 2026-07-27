Motociclista de 24 anos morre após colisão frontal com SUV na GO-060, em Goiânia

Informações preliminares apontaram que vítima teria invadido pista durante tentativa de ultrapassagem

Colisão ocorreu na GO-060, entre Trindade e Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 24 anos, morreu na tarde deste domingo (26) após se envolver em um acidente na GO-060, em trecho que passa por Goiânia.

A vítima conduzia uma Honda Biz quando colidiu de frente com um Honda HR-V que seguia no sentido Trindade-Goiânia.

A condutora do automóvel relatou que trafegava pela faixa liberada para veículos que seguiam em direção a Trindade, em um trecho onde há obras na rodovia, quando o motociclista teria invadido a pista durante uma tentativa de ultrapassagem. Ela afirmou que ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.

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Uma passageira que estava no veículo confirmou a mesma versão dos fatos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento ao motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A motorista permaneceu na rodovia após o acidente e realizou o teste do bafômetro, que indicou ausência de ingestão de álcool. Ela e a passageira sofreram apenas escoriações leves e dispensaram atendimento médico.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia no local. Câmeras de monitoramento existentes nas proximidades também deverão ser analisadas para auxiliar na apuração da dinâmica do acidente.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), que irá apurar as circunstâncias da colisão e eventuais responsabilidades.

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