Motociclista de 24 anos morre após colisão frontal com SUV na GO-060, em Goiânia
Informações preliminares apontaram que vítima teria invadido pista durante tentativa de ultrapassagem
Um motociclista, de 24 anos, morreu na tarde deste domingo (26) após se envolver em um acidente na GO-060, em trecho que passa por Goiânia.
A vítima conduzia uma Honda Biz quando colidiu de frente com um Honda HR-V que seguia no sentido Trindade-Goiânia.
A condutora do automóvel relatou que trafegava pela faixa liberada para veículos que seguiam em direção a Trindade, em um trecho onde há obras na rodovia, quando o motociclista teria invadido a pista durante uma tentativa de ultrapassagem. Ela afirmou que ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.
Uma passageira que estava no veículo confirmou a mesma versão dos fatos.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento ao motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A motorista permaneceu na rodovia após o acidente e realizou o teste do bafômetro, que indicou ausência de ingestão de álcool. Ela e a passageira sofreram apenas escoriações leves e dispensaram atendimento médico.
A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia no local. Câmeras de monitoramento existentes nas proximidades também deverão ser analisadas para auxiliar na apuração da dinâmica do acidente.
O caso será investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), que irá apurar as circunstâncias da colisão e eventuais responsabilidades.
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