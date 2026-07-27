Não é com soda cáustica, nem desentupidor: como desentupir o vaso sanitário de forma simples, sem fazer bagunça nem gastar com produtos caros, segundo encanadores

Técnica aproveita a pressão da própria descarga para tentar liberar obstruções leves, mas exige cuidado para evitar transbordamentos e danos ao sanitário

(Imagem: Ilustração)

Encontrar o vaso sanitário entupido depois de um dia cansativo costuma gerar preocupação. Além do mau cheiro, muita gente teme precisar tocar na sujeira, comprar produtos agressivos ou chamar imediatamente um profissional.

Entretanto, uma técnica compartilhada pelo canal Dicas do Fred, no YouTube, promete resolver obstruções simples usando apenas a força da água. O método não envolve soda cáustica e foi pensado para bloqueios localizados no próprio vaso.

Antes de começar, observe o nível da água

A técnica não deve ser usada quando a água estiver próxima da borda. Nesse caso, uma nova descarga pode provocar transbordamento e espalhar resíduos pelo banheiro.

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Também é importante entender a origem do problema. O procedimento apresentado serve apenas para entupimentos leves no sifão do vaso sanitário.

Quando a obstrução está na tubulação, na caixa de inspeção ou na rede de esgoto, a solução exige outros equipamentos e pode precisar da avaliação de um profissional.

Como funciona o método

O vaso sanitário possui um caminho curvo chamado sifão. A água da descarga empurra os resíduos por esse trecho até a tubulação de esgoto.

Quando algum material fica preso nesse percurso, a força normal da descarga pode não ser suficiente para movimentá-lo. A técnica apresentada pelo canal busca reduzir a saída de ar da bacia para concentrar a pressão da água sobre a obstrução.

Para isso, Fred utiliza pedaços de papelão sobre a abertura do vaso. Como o material é flexível, ele se adapta ao formato e forma uma vedação parcial.

Passo a passo apresentado no vídeo

Primeiramente, abaixe o assento e coloque pedaços de papelão sobre a abertura da bacia. O material precisa cobrir toda a região, sem deixar espaços grandes nas laterais.

Depois, aplique pressão sobre o papelão para reduzir a passagem de ar. No vídeo, o criador senta sobre o assento e aciona a descarga durante poucos segundos.

Com a saída de ar parcialmente bloqueada, a água tende a exercer uma pressão maior no sifão. Dessa forma, ela pode empurrar o material que provocou o entupimento.

Após a primeira tentativa, espere a água baixar completamente antes de acionar a descarga outra vez. Nunca faça descargas seguidas quando o nível continuar subindo.

Cuidados durante o procedimento

Embora pareça simples, sentar sobre a tampa ou aplicar peso excessivo pode quebrar o assento, deslocar o vaso ou provocar quedas. Por isso, a pessoa deve verificar se a estrutura está firme antes de tentar o método.

O papelão também não produz uma vedação completa. Portanto, a técnica pode não funcionar em obstruções mais resistentes ou causadas por objetos sólidos.

Outra recomendação consiste em usar luvas e manter o banheiro ventilado. Caso a água suba, interrompa a tentativa e feche o registro da descarga, quando possível.

Quando chamar um profissional

O método não resolve problemas recorrentes nem bloqueios localizados na rede de esgoto. Se outros ralos também estiverem lentos, fizerem barulho ou devolverem água, a obstrução pode estar além do vaso sanitário.

Objetos como brinquedos, embalagens, absorventes, fraldas e panos também podem exigir a retirada do vaso ou o uso de equipamentos específicos.

Além disso, produtos como soda cáustica não são recomendados para tentativas domésticas. A substância pode causar queimaduras graves, danificar partes da instalação e criar riscos para quem fizer o reparo posteriormente.

Assim, a técnica apresentada pelo canal pode ajudar em um entupimento leve e localizado. Porém, se a água não baixar ou o problema voltar rapidamente, o mais seguro é interromper as tentativas e procurar um encanador.

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