Prefeitura de Goiânia planeja construir seis “Mini Mutiramas” em bairros periféricos da capital
Prefeito deve fazer visitas a cidades de Minas Gerais onde já existam parques públicos que possam servir de referência
Ao longo de 2027, Goiânia deve ganhar seis novos parques públicos de diversões, em versões menores do Mutirama. Ao menos é o que planeja o prefeito Sandro Mabel (UB), conforme anúncio feito durante visita técnica feita na última semana.
Segundo Mabel, a ideia é descentralizar o histórico parque de Goiânia e possibilitar que crianças e moradores de bairros afastados da região Central também possam ter acesso a opções de lazer e entretenimento.
“Nós temos um projeto de fazer pequenos parques nos bairros, não tão pequenos (…) Queremos fazer para que a gente possa descentralizar”, disse o prefeito à imprensa durante vistoria feita na sexta-feira (24).
Em processo de reabertura gradual, o Mutirama ficou 16 meses fechado ao público para reestruturação promovida pela Prefeitura. Em março de 2025, quando o projeto teve início, eram apenas cinco brinquedos em funcionamento. Hoje, são 22.
Apesar do anúncio feito pelo prefeito, o projeto de Mini Mutiramas espalhados pela capital ainda tem um longo caminho pela frente até se concretizar, sendo que a construção dependerá de estudos que ainda serão promovidos.
O planejamento deve começar nesse segundo semestre de 2026, por parte da administração pública.
Na próxima semana, no começo de agosto, Mabel deve fazer visitas técnicas a cidades de Minas Gerais onde já existam parques públicos que possam servir de referência para Goiânia.
Se confirmada a viabilidade da proposta, a gestão só deve começar a construção dos parques a partir de 2027, em bairros ainda não definidos.
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