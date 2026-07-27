Prefeitura de Goiânia planeja construir seis “Mini Mutiramas” em bairros periféricos da capital

Prefeito deve fazer visitas a cidades de Minas Gerais onde já existam parques públicos que possam servir de referência

Brinquedo do Parque Mutirama (Foto: Divulgação)

Ao longo de 2027, Goiânia deve ganhar seis novos parques públicos de diversões, em versões menores do Mutirama. Ao menos é o que planeja o prefeito Sandro Mabel (UB), conforme anúncio feito durante visita técnica feita na última semana.

Segundo Mabel, a ideia é descentralizar o histórico parque de Goiânia e possibilitar que crianças e moradores de bairros afastados da região Central também possam ter acesso a opções de lazer e entretenimento.

“Nós temos um projeto de fazer pequenos parques nos bairros, não tão pequenos (…) Queremos fazer para que a gente possa descentralizar”, disse o prefeito à imprensa durante vistoria feita na sexta-feira (24).

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Em processo de reabertura gradual, o Mutirama ficou 16 meses fechado ao público para reestruturação promovida pela Prefeitura. Em março de 2025, quando o projeto teve início, eram apenas cinco brinquedos em funcionamento. Hoje, são 22.

Apesar do anúncio feito pelo prefeito, o projeto de Mini Mutiramas espalhados pela capital ainda tem um longo caminho pela frente até se concretizar, sendo que a construção dependerá de estudos que ainda serão promovidos.

O planejamento deve começar nesse segundo semestre de 2026, por parte da administração pública.

Na próxima semana, no começo de agosto, Mabel deve fazer visitas técnicas a cidades de Minas Gerais onde já existam parques públicos que possam servir de referência para Goiânia.

Se confirmada a viabilidade da proposta, a gestão só deve começar a construção dos parques a partir de 2027, em bairros ainda não definidos.

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