Prefeitura em Goiás abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 4,6 mil

Seleção oferece vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

Quem busca uma oportunidade no serviço público já pode se preparar. A Prefeitura de Buriti Alegre, no Sul de Goiás, abriu as inscrições de seu concurso público, para preencher vagas imediatas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior.

Ao todo, são oportunidades em nove funções, com salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 4.656,11, para jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Entre os cargos disponíveis estão coveiro, recepcionista, monitor educacional, fiscal de tributos, técnico em higiene bucal, médico veterinário e professores nas áreas de Pedagogia, Educação Física e Libras.

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As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet e começam nesta segunda-feira (27) e vão até o dia 17 de agosto, às 17h, por meio do site do Instituto Verbena/UFG, responsável pela organização do certame.

As taxas de participação variam entre R$ 100 e R$ 150, conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 27 e 29 de julho.

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, marcada para 13 de setembro. Já os candidatos às vagas de professor também passarão por prova de redação e avaliação de títulos.

Os aprovados serão contratados conforme o regime previsto no edital. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo.

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