Quina 7076: confira o resultado desta segunda-feira (27); prêmio é de R$ 23 milhões
Para ganhar uma fatia da bolada da Quina, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números
A Quina 7076 terá o sorteio realizado nesta segunda-feira (27), a partir das 21h, pela Caixa Econômica Federal.
No entanto, você pode conferir o resultado da Quina 7076 neste mesmo link logo após a divulgação dos números por parte do banco público.
Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou o site Loterias Online também estão disponíveis.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com essa opção.
O prêmio de hoje está acumulado em R$ 23 milhões. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números.
Resultado da Quina 7076
Quando você joga na Quina, todos saem ganhando, já que uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas é repassada ao Governo Federal, para que retorne à sociedade em forma de benefícios sociais.
Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ele contribuirá com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.
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