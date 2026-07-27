Russo que cruza o Brasil de bicicleta viraliza ao visitar belezas naturais de Goiás

Desde que entrou em Goiás, Sergio Buzo já visitou 11 municípios goianos em registros compartilhados por milhares de seguidores

Sergio inicial a jornada há mais de um ano,já tendo percorrido cerca de 40 km pelo Brasil (Imagens: Captura de tela/Instagram/CicloThor)

O viajante russo Sergio Buzo (@ciclothor) chamou a atenção nas redes sociais ao chegar a Goiás após mais de um ano atravessando o país de bicicleta. A chegada ao estado ocorreu no dia 1º de julho e foi publicada nos perfis do influenciador.

Na ocasião, Sergio compartilhou um vídeo no qual mostra a travessia da ponte sobre o Rio Paranaíba, na entrada de São Simão. A publicação já ultrapassou 200 mil visualizações no Instagram.

Ao longo da viagem, o ciclista foi reconhecido por fãs que acompanham a rotina dele pelas redes. Em várias ocasiões, seguidores interromperam o trajeto para cumprimentá-lo e registrar o encontro.

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“Ela me mostrou seu vídeo hoje, admiramos muito o seu trabalho e sua coragem”, disse mulher acompanhada pela família logo após o russo cruzar a divisa com o estado de Minas Gerais.

Desde que entrou em solo goiano, Sergio já passou pelos municípios de por São Simão, Paranaiguara, Quirinópolis, Caçu, Jataí, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Maurilândia, Turvelândia, Acreúna e Paraúna, sempre de bicicleta.

Em Paraúna, um dos destaques do percurso foi a visita à Ponte de Pedra, gruta história na qual atravessa um rio subterrâneo. O atrativo turístico foi registrado pelo viajante e compartilhado com mais de 80 mil seguidores.

Além dos desafios da travessia pelo país, Sergio também mostra as paisagens, trechos das rodovias, locais turísticos, momentos da rotina da viagem e o contato com os fãs que o reconhecem.

A expedição de Sergio Buzo já soma 396 dias ininterruptos de viagem. Nesse período, o russo percorreu mais de 40 mil quilômetros de bicicleta por diferentes estados brasileiros, documentando toda a jornada nas redes sociais.

REPERCUTINDO | O viajante russo Sergio Buzo (@ciclothor) chamou a atenção nas redes sociais ao chegar a Goiás após mais de um ano atravessando o país de bicicleta. A chegada ao estado ocorreu no dia 1º de julho e foi publicada nos perfis do influenciador. Leia mais em… pic.twitter.com/mdLQUpoQDJ — Portal 6 (@portal6noticias) July 27, 2026

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