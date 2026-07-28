Anvisa proíbe a venda de creme para cabelo e outros produtos em supermercados de todo o país

Decisão sanitária alcança itens usados em cuidados pessoais e limpeza, com orientações específicas para consumidores e comerciantes

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma nova decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acendeu o alerta para produtos presentes na rotina de cuidados com os cabelos e de limpeza doméstica.

O órgão proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso de três itens sem registro ou notificação sanitária. Na prática, eles não podem permanecer à venda em nenhum estabelecimento do país, incluindo supermercados que eventualmente ofereçam esses produtos.

As medidas foram publicadas nesta segunda-feira (27), por meio das Resoluções RE 2.931/2026, RE 2.932/2026 e RE 2.933/2026.

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Quais produtos foram atingidos

A determinação alcança todos os lotes do Creme Relaxante Miss Hidrat para uso Líquido Ativador Guanidina fabricados desde 20 de dezembro de 2023.

O produto é fabricado pela Anaber – Cosméticos Indústria e Comércio Ltda.. Conforme a Anvisa, os lotes incluídos na decisão deverão ser recolhidos pela empresa responsável.

Também foi determinada a apreensão de todos os lotes da Fibra Capilar Full Hair Instantly e do Mofo Eurodecor. Segundo o órgão, os dois produtos foram fabricados por empresas que não puderam ser identificadas.

A decisão foi motivada pela ausência de regularização junto à Anvisa, exigência destinada a garantir que cosméticos e saneantes atendam aos padrões sanitários de segurança, qualidade e eficácia.

Orientação aos consumidores

Quem possui algum dos três itens não deve continuar utilizando o produto. No caso do Creme Relaxante Miss Hidrat, é necessário conferir a data de fabricação, já que a medida vale para lotes produzidos a partir de 20 de dezembro de 2023.

A situação de cosméticos pode ser consultada nos sistemas da Anvisa pelo nome, marca, CNPJ, número de registro ou processo. Produtos identificados como “inativos” ou “inválidos” não estão autorizados pela agência.

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