De notebook a cartões de crédito: veja o que passageiros mais esquecem no Aeroporto de Goiânia

Somente no primeiro semestre de 2026, mais 2,5 mil itens foram deixados para trás no local

Área de embarque do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. (Foto: Arquivo/Portal 6)

Esquecer um objeto durante uma viagem é uma situação mais comum do que muitos passageiros imaginam. No Aeroporto de Goiânia, mais de 2,5 mil itens foram deixados para trás no primeiro semestre deste ano, segundo o setor de Perdidos e Achados da administradora Motiva.

Entre os pertences mais encontrados no terminal estão objetos de diferentes valores e usos, como notebooks, cartões de crédito, documentos pessoais, malas e fones de ouvido.

A lista dos objetos mais encontrados é liderada pelas garrafas térmicas, seguidas por malas e notebooks. Também aparecem entre os dez itens mais esquecidos almofadas de pescoço, bijuterias, óculos, relógios, cartões e fones de ouvido.

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De acordo com o aeroporto, cerca de 590 objetos foram devolvidos aos proprietários no mesmo período. Os demais itens permanecem sob responsabilidade do setor de Perdidos e Achados, aguardando a identificação e retirada pelos donos.

De acordo com o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Melo Jr., a maior parte dos esquecimentos acontecem em momentos de pressa antes do voo.

“É comum que o passageiro esteja preocupado em embarcar rapidamente ou organizando a bagagem e acabe esquecendo algum pertence”, afirma.

Para recuperar um objeto perdido, o passageiro deve entrar em contato com o aeroporto e informar as características do item. No momento da retirada, é necessário apresentar um documento de identificação para confirmar a propriedade.

A orientação é que os passageiros façam uma conferência dos pertences antes de entrar na aeronave. Segundo a administração do terminal, uma verificação rápida da bagagem e dos objetos pessoais pode evitar transtornos durante a viagem.

Quem encontrar algum item no aeroporto também deve procurar um agente de atendimento para que o objeto seja encaminhado corretamente ao setor responsável. O procedimento ajuda a aumentar as chances de devolução ao proprietário.

Os objetos encontrados ficam armazenados por 90 dias no setor de Perdidos e Achados do Aeroporto de Goiânia.

Após esse período, os itens que não forem retirados podem receber novos destinos, incluindo doações para instituições quando houver possibilidade de reaproveitamento.

Confira o top 10 dos itens mais esquecidos

1. Garrafa térmica

2. Mala

3. Notebook

4. Almofada de pescoço

5. Documentos pessoais

6. Bijuterias

7. Óculos

8. Relógio

9. Cartão

10. Fone de ouvido

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