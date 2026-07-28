Depois do sucesso em Goiânia, 99Compras chega à São Paulo para competir com o iFood e ampliar superapp

Plataforma amplia operação para capital paulista e mais de 20 cidades da região metropolitana após testes iniciados em Goiânia

A 99Compras reúne diferentes categorias em um único aplicativo. (Foto: Divulgação)

A 99 deu mais um passo na disputa pelo mercado de delivery no Brasil ao lançar a 99Compras na capital paulista e em mais de 20 cidades da região metropolitana de São Paulo. A expansão ocorre após a fase piloto iniciada em Goiânia, em março de 2026, e recebeu um investimento de R$ 100 milhões.

A estratégia da empresa começou pela capital goiana, que também serviu como laboratório para o retorno da 99Food. Em junho deste ano, a operação foi ampliada para municípios da Grande São Paulo, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Guarulhos. Agora, a plataforma chega oficialmente à cidade de São Paulo, ampliando sua presença no maior mercado consumidor do país.

Para atrair consumidores, a empresa oferecerá frete grátis nos dois primeiros pedidos acima de R$ 30, além de cupons de desconto para as primeiras compras e promoções-relâmpago em diferentes categorias.

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A 99Compras reúne diferentes categorias em um único aplicativo, permitindo a compra de produtos de supermercados, farmácias, pet shops e utensílios domésticos. Em São Paulo, a operação já estreia com diversos estabelecimentos parceiros integrados à plataforma.

Atualmente, a operação conta com cerca de 3 mil estabelecimentos parceiros e 20 mil entregadores cadastrados, estrutura que sustenta a expansão da plataforma.

Entre os segmentos de maior destaque está o de farmácias. Em Goiânia, a categoria já representa 28% de toda a operação da 99Compras e é a que mais cresce dentro da plataforma. Segundo a empresa, um dos fatores para esse desempenho é a agilidade logística: como os produtos não exigem preparo e demandam apenas o processo de separação e embalagem, o tempo médio de entrega é de aproximadamente 24 minutos.

A 99 faz parte da DiDi, plataforma global líder em mobilidade urbana, e atualmente impacta cerca de 60 milhões de usuários por meio do superapp. Além da mobilidade, o aplicativo reúne serviços financeiros, delivery de refeições, entregas e compras em um único ambiente digital.

No Brasil, a empresa reúne mais de 2,5 milhões de motoristas e motociclistas parceiros e realiza cerca de 2 bilhões de corridas por ano. Na frente financeira, a 99Pay soma mais de 25 milhões de contas abertas e, recentemente, recebeu autorização do Banco Central para deixar de operar como Sociedade de Crédito Direto (SCD), passando a atuar como instituição financeira.

Já a 99Food, que também retomou as operações a partir de Goiânia, está presente em quase 100 cidades brasileiras, incluindo a maior parte das capitais.

Com a chegada da 99Compras ao maior centro urbano do país, a empresa amplia a concorrência no setor de delivery e marketplace, disputando espaço com plataformas já consolidadas e reforçando sua estratégia de concentrar diferentes serviços em um único superapp.

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