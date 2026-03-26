Goiânia é a primeira cidade a receber 99Compras, nova aposta da 99 para delivery de varejo

Serviço começa com supermercados, farmácias e pet shops e deve expandir categorias gradualmente

Ícaro Gonçalves - 26 de março de 2026

Nova função integrará o app 99 (Foto: Divulgação)

A capital de Goiás foi a escolhida pela 99 para o lançamento da nova plataforma 99Compras, nova modalidade do app focada nos produtos de supermercado, farmácia e pet shop. Segundo a empresa, Goiânia é a primeira cidade do Brasil e receber a novidade.

Nessa primeira fase, a plataforma ainda estará em período de teste para avaliação de desempenho e a conexão entre os lojistas, clientes e entregadores. Com isso, o número de transações por dia será limitado, até que todas as funções estejam validadas.

Como afirma a diretora comercial da 99Compras, Talita Poleto, a capital foi escolhida devido ao sucesso do lançamento do 99Food em 2025.

A alta aderência do público goianiense permitiu o refinamento do app, o que também é planejado para o 99Compras.

“Começamos por categorias essenciais do dia a dia do nosso consumidor, como supermercados, farmácias e pet shops, ampliando esse escopo dia após dia a fim de levarmos mais conveniência, acessibilidade e opções para os consumidores”, disse Talita.

Desafio está em competir com preço de lojas físicas

Segundo a empresa, um dos principais desafios do lançamento é vencer a ideia de que preços no aplicativo são mais altos se comparados aos das lojas físicas.

Para isso, o ecossistema 99 incluirá mais oportunidades de negócios para os lojistas, além de mais possibilidades de ganhos para os entregadores com um novo serviço 99.

Entre as parcerias já firmadas pela 99Compras estão a rede de Farmácias Nissei, que conta com 19 lojas na capital, e as lojas Americanas.

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