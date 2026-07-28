Iluminação pública começa a ser implantada na região da Caoa, em Anápolis
Intervenção começou nas proximidades da GO-330 e deverá avançar por outros pontos de uma das vias mais movimentadas do distrito
Quem passa pele região da Caoa já pode perceber as primeiras mudanças na paisagem. Postes de iluminação pública começaram a ser instalados em um trecho estratégico da via.
Os trabalhos foram iniciados nas proximidades da rotatória da GO-330 e seguem em direção ao acesso à montadora.
Na última sexta-feira (24), o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e o vereador Leitão do Sindicato (Avante) estiveram no local para acompanhar a execução do serviço.
De acordo com o deputado, a etapa em andamento representa apenas o início do projeto. A proposta é estender a iluminação para outros trechos da via ao longo das próximas fases.
“Estamos começando por esta primeira etapa, mas o trabalho não para por aqui. A iluminação será ampliada gradualmente por toda a extensão do Anel Viário, levando mais segurança para os trabalhadores e para todos que utilizam essa importante ligação com o DAIA”, afirmou Amilton.
O vereador destacou que a falta de iluminação era uma reclamação recorrente de pessoas que utilizam o percurso, especialmente trabalhadores da Caoa e moradores do Setor Munir Calixto.
“Essa iluminação vai trazer mais segurança e qualidade de vida, principalmente para os trabalhadores da Caoa e para os moradores do Munir Calixto, que passam por aqui todos os dias”, disse Leitão do Sindicato.
A previsão é que a implantação dos postes continue em direção ao entroncamento da Avenida JK com as rodovias BR-060 e BR-153.
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