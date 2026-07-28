Iluminação pública começa a ser implantada na região da Caoa, em Anápolis

Intervenção começou nas proximidades da GO-330 e deverá avançar por outros pontos de uma das vias mais movimentadas do distrito

(Foto: Glauber Érick)

Quem passa pele região da Caoa já pode perceber as primeiras mudanças na paisagem. Postes de iluminação pública começaram a ser instalados em um trecho estratégico da via.

Os trabalhos foram iniciados nas proximidades da rotatória da GO-330 e seguem em direção ao acesso à montadora.

Na última sexta-feira (24), o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e o vereador Leitão do Sindicato (Avante) estiveram no local para acompanhar a execução do serviço.

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De acordo com o deputado, a etapa em andamento representa apenas o início do projeto. A proposta é estender a iluminação para outros trechos da via ao longo das próximas fases.

“Estamos começando por esta primeira etapa, mas o trabalho não para por aqui. A iluminação será ampliada gradualmente por toda a extensão do Anel Viário, levando mais segurança para os trabalhadores e para todos que utilizam essa importante ligação com o DAIA”, afirmou Amilton.

O vereador destacou que a falta de iluminação era uma reclamação recorrente de pessoas que utilizam o percurso, especialmente trabalhadores da Caoa e moradores do Setor Munir Calixto.

“Essa iluminação vai trazer mais segurança e qualidade de vida, principalmente para os trabalhadores da Caoa e para os moradores do Munir Calixto, que passam por aqui todos os dias”, disse Leitão do Sindicato.

A previsão é que a implantação dos postes continue em direção ao entroncamento da Avenida JK com as rodovias BR-060 e BR-153.

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