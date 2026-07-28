Leilão da Receita tem iPhone 17 Pro Max por R$ 4.140 e carro por R$ 6.000

Além desses produtos, a Receita oferece smartphones, smartwatches, tablets, projetores, monitores, óculos de realidade virtual e vários outros itens

Ford Fusion 2007 preto leiloado a R$ 6.000 no lote 172. (Foto: Divulgação/Receita Federal)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Receita Federal realiza na próxima semana um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo, com itens que incluem iPhones, notebooks, videogames, veículos, equipamentos eletrônicos e mercadorias industriais.

As propostas poderão ser enviadas entre as 8h desta quinta-feira (30) e as 20h da próxima segunda-feira (3), exclusivamente pelo site da Receita. A sessão de lances está marcada para as 10h da próxima terça-feira (4).

Para participar, é preciso acessar o portal da Receita Federal, clicar em “Participar de leilão eletrônico” e fornecer senha do portal Gov.br, que deve ser nível prata ou ouro. O edital a ser selecionado é o 0800100/0000009/2026, de São Paulo.

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Entre os destaques do edital está um iPhone 17 Pro Max de 256 GB, com lance inicial de R$ 4.140, no lote 198 (em seu lançamento, no ano passado, o preço inicial sugerido foi de R$ 12.499). Outro aparelho do mesmo modelo aparece no lote 197 por R$ 4.590.

Na categoria de veículos, um Ford Fusion preto, ano 2007, tem valor inicial de R$ 6.000 no lote 173. O lote 172 tem um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor 2540 S, de 2009, com lance mínimo de R$ 40 mil. Já um cavalo-mecânico Scania G380 A4X2, fabricado em 2008, parte de R$ 50 mil no lote 174.

O edital reúne ainda um PlayStation 5 acompanhado de uma caixa de som JBL por R$ 1.799 (lote 47), um iPhone 16 Pro com AirPods 3 por R$ 5.000 (lote 48), além de diferentes versões do iPhone 16 com lances mínimos entre R$ 3.000 e R$ 6.500 (lotes 49 a 52).

Também há lotes com notebooks MacBook Air. Um conjunto com dez unidades de 512 GB tem lance inicial de R$ 13 mil (lote 154), um de dez computadores de 256 GB por R$ 10,75 mil (lote 155), e outro de nove unidades com o armazenamento menor por R$ 7.600 (lote 156).

Além desses produtos, a Receita oferece smartphones, smartwatches, tablets, projetores, monitores, óculos de realidade virtual, equipamentos de informática, relógios, perfumes, roupas, bolsas, calçados, artigos esportivos, brinquedos e utensílios domésticos.

Também estão disponíveis ferramentas, materiais elétricos, peças para veículos e aeronaves, equipamentos industriais e até lotes de polpa kraft de eucalipto branqueada.

A Receita Federal alerta que a participação ocorre apenas pelo Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via e-CAC. O pagamento é feito exclusivamente por Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), nunca por Pix, transferência ou depósito em contas de terceiros.

Além do valor do lance, o comprador deverá recolher o ICMS incidente sobre a arrematação. Não há cobrança de tributos federais.

Os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos, e alguns lotes também possuem restrições para pessoas jurídicas. Neste ano, ofertas superiores a dez vezes o valor de avaliação do lote exigem confirmação do participante; caso contrário, são desclassificadas automaticamente.

CALENDÁRIO DO LEILÃO

Período de apresentação das propostas – 8h de 30 de julho a 20h de 3 de agosto

Período de visitação – Até 31 de julho, mediante agendamento

Sessão pública para classificar e ordenar propostas – 9h de 4 de agosto

Apresentação dos lances – 10h de 4 de agosto

Retirada de lotes arrematados – Em até 30 dias após leilão

QUEM PODE PARTICIPAR?

As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos -ou serem emancipadas-, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br.

As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro.

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