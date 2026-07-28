Não é Gramado, nem Campos do Jordão: a cidadezinha que é o lugar mais gelado do Brasil e registra as menores temperaturas

Pequeno município guarda cenários impressionantes capazes de encantar turistas durante diferentes épocas do calendário anual

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Enquanto Gramado, no Rio Grande do Sul, e Campos do Jordão, em São Paulo, figuram entre os destinos de inverno mais famosos do país, o município que costuma registrar as menores temperaturas do Brasil fica em Santa Catarina.

Localizada na Serra Catarinense, Urupema ganhou reconhecimento nacional pelo frio intenso, favorecido pela altitude elevada, que ultrapassa 1.300 metros na área urbana e chega a mais de 1.700 metros em alguns pontos do município.

A cidade é conhecida como a “Capital Nacional do Frio” e frequentemente lidera os registros de temperaturas negativas durante o inverno.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Com pouco mais de 2,6 mil habitantes, Urupema preserva características típicas do interior serrano e atrai turistas interessados em geadas, paisagens cobertas de gelo e, em alguns anos, episódios de neve.

A cidade já registrou temperaturas próximas de -9°C em ondas intensas de frio e costuma apresentar dezenas de dias com marcas abaixo de zero entre o outono e o inverno.

Além disso, o clima favorece fenômenos como o congelamento da vegetação e formações de gelo em cercas, árvores e pequenas cascatas, transformando a paisagem em um dos cenários mais incomuns do Brasil.

Natureza preservada

Além do clima, Urupema chama a atenção pela beleza natural. O município possui campos de altitude, florestas de araucárias, rios de águas cristalinas e mirantes que oferecem vista privilegiada da Serra Catarinense.

Entre os atrativos mais conhecidos estão o Morro das Torres, um dos pontos mais altos da região, e áreas onde a geada intensa cria verdadeiros cartões-postais durante as manhãs de inverno.

A economia local também é impulsionada pela produção de maçãs, pecuária, agricultura e pelo turismo de inverno, que cresce a cada temporada.

Destino diferenciado

Embora seja pequena, Urupema se consolidou como referência para quem busca vivenciar o inverno brasileiro em sua forma mais intensa.

A combinação entre baixas temperaturas, hospitalidade típica da serra e paisagens naturais faz com que visitantes de diversas regiões do país escolham o município para conhecer um lado pouco comum do clima nacional.

Nos meses mais frios, hotéis, pousadas e chalés recebem turistas interessados em acompanhar de perto as geadas e, quando as condições climáticas permitem, até a rara ocorrência de neve.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!