O erro mais comum que estraga o ar-condicionado e aumenta a conta de luz, segundo técnicos

Uma prática aparentemente inofensiva compromete desempenho, reduz eficiência e pesa no orçamento doméstico mensal

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

O uso do ar-condicionado faz parte da rotina de milhões de brasileiros, principalmente durante os períodos de calor intenso. No entanto, técnicos de manutenção afirmam que um dos erros mais comuns dos consumidores é deixar de limpar os filtros com frequência.

A falta desse cuidado reduz a circulação do ar, força o funcionamento do equipamento e aumenta o consumo de energia elétrica, além de acelerar o desgaste dos componentes internos.

Quando os filtros acumulam poeira, pelos e outras partículas, o aparelho precisa trabalhar por mais tempo para atingir a temperatura programada.

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Esse esforço constante sobrecarrega o compressor, considerado uma das peças mais importantes e também uma das mais caras do sistema. Em muitos casos, uma manutenção simples poderia evitar defeitos que exigem reparos de alto custo ou até a substituição do equipamento.

Manutenção preventiva

Segundo profissionais do setor, a limpeza dos filtros deve ser feita conforme a frequência de uso e as condições do ambiente. Em residências com grande circulação de pessoas, presença de animais de estimação ou muita poeira, o intervalo entre as limpezas costuma ser menor.

Além de melhorar a eficiência do aparelho, esse cuidado contribui para manter a qualidade do ar e reduzir a concentração de impurezas no ambiente climatizado.

Economia garantida

Outra orientação dos técnicos é evitar programar temperaturas muito baixas por longos períodos. Ajustes entre 23°C e 25°C costumam proporcionar conforto térmico com menor consumo de energia, desde que o ambiente esteja bem fechado.

A combinação entre limpeza periódica, manutenção preventiva e uso adequado permite prolongar a vida útil do ar-condicionado, diminuir a necessidade de reparos e evitar aumentos desnecessários na conta de luz.

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