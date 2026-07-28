O erro silencioso que faz a geladeira gastar mais energia dentro de casa, segundo fabricantes

Poucos centímetros podem comprometer a ventilação do aparelho, elevar o consumo mensal e até reduzir a vida útil da geladeira

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A geladeira funciona sem parar e representa uma parcela importante do consumo de energia da residência. No entanto, um detalhe quase imperceptível na instalação pode fazer o aparelho trabalhar mais do que deveria.

O erro é deixar a geladeira encostada na parede ou instalada em um espaço muito apertado. A falta de distância ao redor do eletrodoméstico dificulta a circulação de ar e prejudica a liberação do calor produzido durante o funcionamento.

Por que o espaço é necessário?

A parte traseira da geladeira abriga componentes responsáveis pela troca de calor. Quando não há ventilação suficiente, o calor fica concentrado e o compressor precisa permanecer ligado por mais tempo para manter a temperatura interna.

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Esse esforço adicional pode elevar o consumo de energia e acelerar o desgaste do equipamento. Em alguns casos, o problema também provoca aquecimento excessivo nas laterais e na região traseira.

Distância depende do modelo

Fabricantes costumam indicar no manual a folga mínima necessária entre a geladeira, a parede e os móveis próximos. A medida varia conforme o modelo, por isso a orientação oficial do aparelho deve ser consultada antes da instalação.

Além da parte traseira, é importante preservar espaço nas laterais e acima da geladeira. Nichos planejados sem ventilação adequada também podem comprometer o desempenho.

Outro cuidado é manter a região traseira limpa. Poeira acumulada nas grades e serpentinas dificulta a dissipação do calor e pode aumentar ainda mais o esforço do motor.

Para reduzir o consumo, também vale evitar abrir a porta repetidamente, guardar alimentos ainda quentes e bloquear as saídas internas de ar. Medidas simples ajudam o aparelho a refrigerar com mais eficiência e prolongam a vida útil.

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