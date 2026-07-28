Prefeitura de Goiânia realiza investimento de R$ 12,8 milhões na construção de novas unidades básicas de saúde

USFs Vale dos Sonhos, Santa Fé e Grajaú ampliam estrutura da Atenção Primária, com expectativa de realizar mais de 24 mil atendimentos mensais nas três unidades; gestão prevê ainda mais 30 obras de UBSs

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue investindo na ampliação da Atenção Primária à Saúde (APS) com a construção de três novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com investimento de R$ 12,8 milhões, as Unidades de Saúde da Família (USF) Vale dos Sonhos, Santa Fé e Grajaú deverão realizar, por mês, mais de 24 mil atendimentos, além de 32 mil visitas domiciliares.

“A gestão municipal prevê ainda mais 30 obras de UBSs, com o objetivo de ampliar a cobertura da Atenção Primária e fortalecer a Estratégia Saúde da Família em diferentes regiões da capital. As unidades serão mais modernas e preparadas para atender às necessidades da população”, afirma o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer.

Vale dos Sonhos e Santa Fé

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Com investimento de R$ 3.117.036,50 e entrega prevista para o final de agosto, a USF Vale dos Sonhos, localizada no Distrito Norte, terá 750 m² de área edificada, além de estacionamento, área permeável e calçadas. A estrutura contará com cinco consultórios multiprofissionais, dois médicos e três odontológicos, além de farmácia e salas para imunização, coleta, curativos, procedimentos, observação, triagem e atividades coletivas, entre outros ambientes.

Na Região Sudoeste, a USF Santa Fé, que está com 70% da obra concluída e entrega prevista para setembro, recebeu investimento de R$ 3.267.464,36 e terá estrutura semelhante à unidade do Vale dos Sonhos, também com 750 m² de área edificada. As duas unidades contarão 100% com recursos municipais.

Grajaú

Também localizada no distrito Sudoeste, a UBS Grajaú teve as obras iniciadas neste mês de julho e tem prazo previsto de 18 meses para conclusão. Do valor total de R$ 6,4 milhões, R$ 5.169.000,00 são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Ministério da Saúde, e o restante será custeado pelo município. A unidade ampliará a oferta de serviços de Atenção Primária para cerca de 20 mil moradores da região.

Classificada como porte 5, a UBS terá capacidade para abrigar até cinco equipes de Saúde da Família. A estrutura da nova UBS inclui consultórios médicos, odontológicos e multiprofissionais, salas de vacinação, amamentação, inalação, curativos, coleta de exames laboratoriais e telemedicina, além de auditório, área lúdica infantil, recepção com capacidade para 70 pessoas e sala de simulação realística destinada ao treinamento dos profissionais de saúde. O projeto também prevê soluções sustentáveis, com estrutura preparada para instalação de painéis fotovoltaicos.