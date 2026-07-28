Primeira loja física da Wepink em Goiás atrai longa fila de fãs desde a madrugada
Unidade inaugurada em Goiânia reuniu centenas de consumidores, que chegaram ainda durante a madrugada para garantir os produtos da marca criada por Virginia Fonseca e Samara Pink
A primeira loja física da Wepink em Goiás foi inaugurada na manhã desta terça-feira (28), em Goiânia, e movimentou dezenas de fãs da marca antes mesmo da abertura das portas.
Localizada na Avenida José Rodrigues de Morais Neto, no Parque Amazônia, a unidade começou a funcionar às 09h, mas os primeiros consumidores chegaram por volta das 03h da madrugada.
Segundo os proprietários da franquia, cerca de 200 pessoas aguardavam na fila no momento da inauguração.
A Wepink é uma marca de cosméticos criada pela influenciadora Virginia Fonseca em sociedade com a empresária Samara Pink e vem expandindo sua presença física pelo país.
A loja em Goiânia pertence ao casal de empresários Afra Lacerda, de 29 anos, e Fábio Felipe, de 36, que já administram dois quiosques da marca. A nova unidade é a primeira loja de rua da Wepink em território goiano.
Nas redes sociais da franquia, vídeos publicados durante a inauguração mostram a movimentação intensa de consumidores e a expectativa para garantir os lançamentos da marca.
Entre eles estava Cíntia, que contou ter chegado ao local às 07h para comprar seu perfume favorito.
Outra cliente, Maria Clara, também enfrentou a fila desde cedo e disse esperar encontrar produtos que costuma ter dificuldade para adquirir nos quiosques.
“Todos os lançamentos que eu tô à procura. Alguns no quiosque não têm. Espero que aqui tenha”, afirmou.
Já as amigas Marcela e Clara revelaram que o principal objetivo era garantir os novos perfumes da marca. “VF Golden, com certeza”, disse Marcela.
Clara completou que procurava o VF Ônix, um dos lançamentos disponíveis na nova unidade.
A equipe da loja informou que a inauguração contou com estoque completo, incluindo os lançamentos mais recentes da Wepink, para atender à alta procura registrada no primeiro dia de funcionamento.
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