Primeira loja física da Wepink em Goiás atrai longa fila de fãs desde a madrugada

Unidade inaugurada em Goiânia reuniu centenas de consumidores, que chegaram ainda durante a madrugada para garantir os produtos da marca criada por Virginia Fonseca e Samara Pink

Clientes formaram fila ainda durante a madrugada para acompanhar a inauguração da primeira loja física da Wepink em Goiás. (Foto: Reprodução/Redes sociais/@loja.wepink.parqamazonia)

A primeira loja física da Wepink em Goiás foi inaugurada na manhã desta terça-feira (28), em Goiânia, e movimentou dezenas de fãs da marca antes mesmo da abertura das portas.

Localizada na Avenida José Rodrigues de Morais Neto, no Parque Amazônia, a unidade começou a funcionar às 09h, mas os primeiros consumidores chegaram por volta das 03h da madrugada.

Segundo os proprietários da franquia, cerca de 200 pessoas aguardavam na fila no momento da inauguração.

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A Wepink é uma marca de cosméticos criada pela influenciadora Virginia Fonseca em sociedade com a empresária Samara Pink e vem expandindo sua presença física pelo país.

A loja em Goiânia pertence ao casal de empresários Afra Lacerda, de 29 anos, e Fábio Felipe, de 36, que já administram dois quiosques da marca. A nova unidade é a primeira loja de rua da Wepink em território goiano.

Nas redes sociais da franquia, vídeos publicados durante a inauguração mostram a movimentação intensa de consumidores e a expectativa para garantir os lançamentos da marca.

Entre eles estava Cíntia, que contou ter chegado ao local às 07h para comprar seu perfume favorito.

Outra cliente, Maria Clara, também enfrentou a fila desde cedo e disse esperar encontrar produtos que costuma ter dificuldade para adquirir nos quiosques.

“Todos os lançamentos que eu tô à procura. Alguns no quiosque não têm. Espero que aqui tenha”, afirmou.

Já as amigas Marcela e Clara revelaram que o principal objetivo era garantir os novos perfumes da marca. “VF Golden, com certeza”, disse Marcela.

Clara completou que procurava o VF Ônix, um dos lançamentos disponíveis na nova unidade.

A equipe da loja informou que a inauguração contou com estoque completo, incluindo os lançamentos mais recentes da Wepink, para atender à alta procura registrada no primeiro dia de funcionamento.

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