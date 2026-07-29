Adeus, teto manchado e com mofo: como eliminar a infiltração e evitar que as marcas voltem a aparecer, segundo técnicos

Sinais que parecem apenas estéticos podem revelar um problema capaz de comprometer o acabamento e a qualidade do ar dentro de casa

(Foto: Reprodução)

A mancha costuma surgir em um canto do teto. Primeiro aparece um ponto escuro, depois vêm o descascamento, o cheiro de umidade e o mofo. Muita gente tenta resolver o problema apenas com tinta nova, mas o efeito costuma durar pouco quando a origem da infiltração continua ativa.

Recuperar o teto exige uma sequência correta: identificar de onde vem a água, interromper a infiltração, esperar a secagem, remover o mofo e só então refazer a pintura.

Ignorar alguma dessas etapas aumenta o risco de as marcas voltarem.

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Como eliminar a infiltração

O primeiro passo é observar quando a mancha aparece ou aumenta.

Se ela piora em períodos de chuva, a causa pode estar em telhas quebradas, calhas entupidas ou falhas na impermeabilização da laje.

Quando fica abaixo de banheiros, cozinhas ou caixas-d’água, o problema pode estar relacionado a vazamentos em tubulações.

Depois de identificar a origem, é necessário fazer o reparo.

Telhas danificadas devem ser substituídas, calhas precisam ser limpas e pontos com falhas de impermeabilização devem receber tratamento específico.

Em caso de vazamento, conexões, tubos ou peças comprometidas podem precisar de troca.

Quando a origem não estiver visível, a recomendação é procurar um encanador, profissional de impermeabilização ou engenheiro.

Pintar antes de resolver a entrada de água apenas esconde o problema.

Espere o teto secar

Mesmo após o conserto, o teto pode continuar úmido por vários dias.

O tempo de secagem depende do material, da ventilação e da quantidade de água absorvida.

Portas e janelas abertas ajudam a circular o ar.

Ventiladores e desumidificadores podem acelerar o processo, desde que não exista água próxima a fios, luminárias ou componentes elétricos.

Caso a infiltração tenha alcançado a instalação elétrica, o local deve ser isolado até a avaliação de um profissional.

Remova o mofo com segurança

A limpeza só deve começar depois que a infiltração tiver sido interrompida e a superfície estiver seca.

Em áreas pequenas, podem ser utilizados produtos próprios para remoção de mofo, seguindo as instruções do fabricante.

Durante o procedimento, é importante usar luvas, óculos de proteção e máscara, além de manter o ambiente ventilado.

Água sanitária nunca deve ser misturada com vinagre, álcool, amônia ou outros produtos de limpeza, pois essas combinações podem liberar gases tóxicos.

Materiais porosos, como algumas placas de gesso e drywall, podem precisar ser substituídos quando o fungo penetra profundamente.

Deformações, rachaduras e áreas amolecidas indicam a necessidade de avaliação técnica.

Como evitar novas manchas

Com o teto seco e limpo, as partes soltas devem ser removidas.

Depois, a superfície pode ser lixada, corrigida com massa apropriada e receber selador ou fundo preparador.

Em manchas persistentes, um bloqueador pode impedir que o sinal atravesse a nova pintura.

A tinta deve ser aplicada somente no final.

Em banheiros, cozinhas e lavanderias, produtos resistentes à umidade e com proteção antimofo oferecem maior durabilidade.

Para evitar o retorno, mantenha os ambientes ventilados e faça inspeções em telhados, calhas, rejuntes, encanamentos e áreas impermeabilizadas.

Se a mancha reaparecer, a causa da umidade ainda não foi totalmente resolvida.

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