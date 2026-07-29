Misturar vinagre, sabão em pó e sal grosso: para que serve e por que é recomendado

Uma combinação de ingredientes simples tem conquistado espaço nas redes sociais por ajudar na limpeza do banheiro e deixar pisos e louças com aparência renovada sem exigir produtos caros

(Imagem: Ilustração/Magnific)

Manter o banheiro limpo costuma ser uma das tarefas mais trabalhosas da rotina doméstica.

Afinal, o ambiente acumula resíduos de sabonete, gordura corporal, poeira, marcas de água e, principalmente, manchas provocadas pelo uso constante.

Por isso, muitas pessoas buscam alternativas simples e econômicas para facilitar a faxina.

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Nas redes sociais, receitas caseiras de limpeza ganharam popularidade justamente por utilizarem ingredientes que já fazem parte da maioria das casas e prometem bons resultados sem a necessidade de produtos específicos para cada superfície.

Entre as misturas que mais chamaram atenção está uma combinação de vinagre, sabão em pó e sal grosso diluídos em água.

Embora seja bastante simples de preparar, ela reúne ingredientes com funções diferentes, que atuam em conjunto para potencializar a limpeza do banheiro.

Para que serve a mistura?

Cada ingrediente desempenha um papel específico durante a limpeza.

O sabão em pó é responsável por remover sujeiras, gordura e resíduos acumulados nas superfícies.

Como possui agentes tensoativos, ele facilita o desprendimento da sujeira durante a esfregação.

Enquanto isso, o vinagre ajuda a dissolver resíduos de origem mineral, como pequenas marcas deixadas pela água, além de auxiliar na neutralização de odores desagradáveis.

Já o sal grosso funciona como um abrasivo suave. Dessa forma, ele contribui para remover sujeiras mais resistentes sem a necessidade de aplicar força excessiva.

Quando combinados com água, esses ingredientes formam uma solução prática para a limpeza de pisos, vasos sanitários e outras áreas do banheiro.

Ingredientes

Para preparar a mistura, você vai precisar de:

500 ml de água;

1 colher de sopa de sal grosso;

2 colheres de sopa de sabão em pó;

2 colheres de sopa de vinagre.

Como preparar a solução

O preparo leva apenas alguns minutos e não exige equipamentos específicos.

Passo a passo

Coloque os 500 ml de água em um recipiente;

Acrescente o sal grosso;

Adicione o sabão em pó;

Coloque o vinagre;

Misture bem até que todos os ingredientes estejam completamente dissolvidos;

Transfira a solução para um borrifador ou garrafa plástica.

Depois disso, a mistura estará pronta para uso.

Como aplicar no banheiro

A aplicação também é bastante simples.

Borrife ou despeje a solução diretamente sobre o piso, o vaso sanitário ou outras superfícies que precisam de limpeza.

Em seguida, esfregue utilizando uma esponja, escova ou vassoura apropriada para o banheiro.

Depois, deixe a mistura agir por alguns minutos para facilitar a remoção da sujeira. Por fim, enxágue normalmente com água.

Segundo quem utiliza a receita, o método ajuda a remover resíduos, reduzir odores e proporcionar uma sensação maior de limpeza, além de deixar pisos de porcelanato com aparência mais brilhante.

Cuidados importantes

Apesar de ser uma mistura caseira bastante popular, alguns cuidados são essenciais:

Faça um teste em uma pequena área antes da aplicação completa;

Evite utilizar a solução em superfícies sensíveis a produtos ácidos, como algumas pedras naturais;

Nunca misture vinagre com água sanitária ou produtos à base de cloro, pois essa combinação pode liberar gases tóxicos;

Utilize luvas durante a limpeza para proteger a pele.

Além disso, manter o banheiro ventilado durante a faxina torna o ambiente mais confortável e ajuda na secagem das superfícies.

Assim, a mistura de vinagre, sabão em pó e sal grosso surge como uma alternativa prática e acessível para reforçar a limpeza do banheiro, contribuindo para remover sujeiras do dia a dia, reduzir odores e deixar o ambiente com aspecto mais limpo e agradável.

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