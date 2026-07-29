O lanche simples e prático para fazer na airfryer que todo mundo vai amar
Opção econômica surpreende pelo preparo descomplicado, textura marcante e sucesso garantido nas refeições diárias familiares
Quem busca uma receita rápida, econômica e saborosa encontra no enroladinho de salsicha com massa de pastel na airfryer uma excelente opção para o café da tarde, festas ou até mesmo um jantar leve.
O preparo exige poucos ingredientes, fica pronto em poucos minutos e dispensa o uso de óleo para fritura, tornando o processo mais prático e reduzindo a sujeira na cozinha. Além disso, a massa ganha uma textura dourada e crocante que agrada adultos e crianças.
O sucesso da receita está na simplicidade. A massa de pastel envolve a salsicha de forma uniforme e, ao ser preparada na airfryer, fica levemente crocante por fora e macia por dentro.
Para deixar o resultado ainda mais bonito, basta pincelar uma gema de ovo sobre os enroladinhos antes de levá-los ao equipamento. O lanche pode ser servido acompanhado de ketchup, mostarda, maionese ou outros molhos de preferência.
O lanche simples e prático para fazer na airfryer que todo mundo vai amar
Ingredientes Para preparar a receita:
10 salsichas;
5 discos ou folhas de massa de pastel grandes (cortadas ao meio);
1 gema de ovo para pincelar (opcional);
Orégano ou queijo ralado para finalizar (opcional).
Modo de preparo
Ferva as salsichas por cerca de cinco minutos, escorra bem e seque com papel-toalha. Corte as folhas de massa de pastel ao meio, coloque uma salsicha em cada pedaço e enrole firmemente.
Umedeça a ponta da massa com um pouco de água para vedar e evitar que abra durante o preparo. Se desejar, pincele gema de ovo e polvilhe orégano ou queijo ralado.
Preaqueça a airfryer à 180°C por aproximadamente três minutos, distribua os enroladinhos no cesto sem sobrepor e asse entre 10 e 15 minutos, virando-os na metade do tempo para dourarem por igual.
Retire quando estiverem bem crocantes e sirva ainda quentes. O resultado é um lanche prático, de preparo rápido e ideal para qualquer ocasião.
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