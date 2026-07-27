Pare de chorar ao cortar cebolas: o truque pouco conhecido para cozinhar esse vegetal
Resfriar o ingrediente por alguns minutos antes do preparo pode diminuir a liberação das substâncias que provocam ardência nos olhos
O truque para parar de chorar ao cortar cebola começa antes mesmo de pegar a faca. Colocar o vegetal na geladeira por cerca de 20 a 30 minutos pode reduzir a ardência e tornar o preparo mais confortável.
A técnica não exige ferramentas especiais e pode ajudar, principalmente, quando a receita leva uma grande quantidade de cebola. No entanto, o método não elimina completamente o lacrimejamento em todas as pessoas.
Por que a cebola faz os olhos lacrimejarem
Ao cortar a cebola, a faca rompe as células do vegetal. Como resultado, elas liberam substâncias que reagem entre si e formam um composto volátil.
Esse composto se espalha pelo ar e pode alcançar os olhos. Em contato com a umidade da superfície ocular, ele provoca irritação e ardência.
Então, o organismo produz lágrimas como mecanismo de defesa. Dessa maneira, tenta diluir e eliminar a substância irritante.
Como parar de chorar ao cortar cebola
Antes de iniciar o preparo, coloque a cebola inteira na geladeira e deixe-a resfriar por 20 a 30 minutos.
Depois, retire apenas no momento de descascar e cortar. O frio desacelera parte das reações químicas e reduz a velocidade de liberação dos compostos voláteis.
Consequentemente, uma quantidade menor da substância irritante tende a alcançar os olhos. Assim, a ardência e o lacrimejamento podem ficar menos intensos.
Evite deixar a cebola por muito tempo
Apesar do benefício, não é necessário manter a cebola na geladeira durante várias horas. Também não se deve congelar o ingrediente para realizar o truque.
Temperaturas muito baixas podem alterar a textura e deixar o vegetal mais mole depois do descongelamento. Além disso, o excesso de umidade pode dificultar alguns preparos.
Portanto, o ideal é resfriar apenas a quantidade que será usada na receita.
Outros cuidados podem ajudar
Usar uma faca bem afiada também pode diminuir o desconforto. Isso acontece porque a lâmina corta as células com mais precisão e provoca menos esmagamento.
Além disso, cozinhar em um espaço ventilado ajuda a dispersar os compostos liberados. Um exaustor ou ventilação natural pode reduzir a concentração da substância próxima ao rosto.
Por fim, mantenha certa distância entre os olhos e a tábua. Embora simples, esse cuidado também pode ajudar a parar de chorar ao cortar cebola.
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