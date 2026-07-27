Pare de chorar ao cortar cebolas: o truque pouco conhecido para cozinhar esse vegetal

Resfriar o ingrediente por alguns minutos antes do preparo pode diminuir a liberação das substâncias que provocam ardência nos olhos

(Imagem: Ilustração)

O truque para parar de chorar ao cortar cebola começa antes mesmo de pegar a faca. Colocar o vegetal na geladeira por cerca de 20 a 30 minutos pode reduzir a ardência e tornar o preparo mais confortável.

A técnica não exige ferramentas especiais e pode ajudar, principalmente, quando a receita leva uma grande quantidade de cebola. No entanto, o método não elimina completamente o lacrimejamento em todas as pessoas.

Por que a cebola faz os olhos lacrimejarem

Ao cortar a cebola, a faca rompe as células do vegetal. Como resultado, elas liberam substâncias que reagem entre si e formam um composto volátil.

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Esse composto se espalha pelo ar e pode alcançar os olhos. Em contato com a umidade da superfície ocular, ele provoca irritação e ardência.

Então, o organismo produz lágrimas como mecanismo de defesa. Dessa maneira, tenta diluir e eliminar a substância irritante.

Como parar de chorar ao cortar cebola

Antes de iniciar o preparo, coloque a cebola inteira na geladeira e deixe-a resfriar por 20 a 30 minutos.

Depois, retire apenas no momento de descascar e cortar. O frio desacelera parte das reações químicas e reduz a velocidade de liberação dos compostos voláteis.

Consequentemente, uma quantidade menor da substância irritante tende a alcançar os olhos. Assim, a ardência e o lacrimejamento podem ficar menos intensos.

Evite deixar a cebola por muito tempo

Apesar do benefício, não é necessário manter a cebola na geladeira durante várias horas. Também não se deve congelar o ingrediente para realizar o truque.

Temperaturas muito baixas podem alterar a textura e deixar o vegetal mais mole depois do descongelamento. Além disso, o excesso de umidade pode dificultar alguns preparos.

Portanto, o ideal é resfriar apenas a quantidade que será usada na receita.

Outros cuidados podem ajudar

Usar uma faca bem afiada também pode diminuir o desconforto. Isso acontece porque a lâmina corta as células com mais precisão e provoca menos esmagamento.

Além disso, cozinhar em um espaço ventilado ajuda a dispersar os compostos liberados. Um exaustor ou ventilação natural pode reduzir a concentração da substância próxima ao rosto.

Por fim, mantenha certa distância entre os olhos e a tábua. Embora simples, esse cuidado também pode ajudar a parar de chorar ao cortar cebola.

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