Quem é a influenciadora Emilly Araújo, que se casou com o ex-BBB Davi Brito?

Casal havia oficializado o namoro nas redes sociais no mês passado, mas já estava em um relacionamento desde março

Ex-BBB Davi Brito se casou com a influenciadora Emilly Araújo. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Davi Brito, o campeão do BBB 24 (Globo), chamou a atenção das redes sociais nesta terça-feira (28) ao anunciar que havia se casado, no cartório, com a influenciadora Emilly Araújo. O casal havia oficializado o namoro nas redes sociais no mês passado, mas já estava em um relacionamento desde março.

Apesar do nome similar, Emilly não é a vencedora do BBB 17, que também tem o mesmo nome, algo que gerou confusão entre os seguidores de Brito quando ele anunciou o namoro.

A influênciadora é da Bahia e possui cerca de 171 mil seguidores no Instagram. Seu conteúdo é concentrado especialmente em seu estilo de vida, publicando imagens do seu visual e maquiagem, muitas vezes em parceria com salões de beleza e lojas de roupas.

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Ela também registra algumas de suas viagens e passeios e, ocasionalmente, publica imagens de seus dois filhos. Após o início do relacionamento com Brito, ambos começaram a publicar fotos juntos em colaboração, inclusive a foto em que foi anunciada a oficialização do matrimônio, publicada nos dois perfis.

A união dos dois não fugiu de polêmicas. Após o anúncio, a mãe do ex-BBB, Elisângela Brito, chorou em uma transmissão ao vivo no TikTok ao dizer que descobriu sobre o casamento pelas redes sociais. Apesar disso, depois declarou, em uma postagem, que deseja sucesso e felicidade para os dois.

A irmã de Brito também fez um pronunciamento nas redes sociais, pedindo para que as pessoas não espalhassem rumores de que ela não teria aprovado o casamento dos dois e que a deixassem “em paz”.