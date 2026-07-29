Trecho da BR-060 entre Anápolis e Goiânia é totalmente bloqueado para retirada de veículo envolvido em acidente

Equipes da corporação permanecem no local para controlar a área; trabalho de remoção deve durar cerca de duas horas

Acidente ocorreu próximo ao Reservatório João Leite (Imagem: Reprodução/Captura de tela/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na tarde desta quarta-feira (29) que a BR-060 está com o tráfego totalmente interrompido no km 125, no trecho que fica entre os municípios de Terezópolis de Goiás e Goianápolis, no sentido Anápolis-Goiânia.

De acordo com a PRF, o bloqueio foi necessário para a remoção de um veículo que se envolveu em um acidente nas proximidades do córrego João Leite. A operação teve início por volta das 14h30 e deve durar cerca de duas horas.

Equipes da corporação permanecem no local para controlar a área, garantir a segurança dos envolvidos e prestar orientação aos motoristas que passam pela região.

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Como alternativa para quem segue na rodovia rumo à Goiânia, a recomendação é usar as estradas estaduais GO-080 e GO-222.

Novas atualizações serão divulgadas à medida que houver avanço nos trabalhos e alteração nas condições do trecho interditado.

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