Últimos dias para inscrições em concurso de prefeitura em Goiás com salários de até R$ 4,2 mil

Certame oferece vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior

(Foto: Reprodução)

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Santo Antônio da Barra têm até as 23h59 deste domingo (02) para realizar a inscrição.

O certame oferece vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 4.287,77.

As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora, o Itame, e também podem ser realizadas presencialmente na sede da Prefeitura.

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As taxas de participação são de R$ 100 para cargos de nível fundamental, R$ 150 para nível médio/técnico e R$ 200 para nível superior.

Ao todo, são ofertadas dezenas de oportunidades em diferentes áreas. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, gari, guarda, motorista, recepcionista, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, odontólogo e professor, entre outros.

O destaque fica para o cargo de Professor PII, que possui 10 vagas (sendo uma destinada a pessoas com deficiência), além de funções como auxiliar administrativo, com seis oportunidades, e motorista, com cinco.

Os aprovados atuarão em jornadas de 30 ou 40 horas semanais, sob regime estatutário, que garante estabilidade após o estágio probatório.

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 20 de setembro. Dependendo do número de inscritos, parte dos candidatos poderá realizar o exame no dia 19 de setembro.

Alguns cargos também exigirão etapas complementares, como prova prática, teste de aptidão física, avaliação de títulos e curso de formação.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, leia o edital clicando neste link.

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