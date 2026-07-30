Adolescente de 14 anos consegue criar solução capaz de “produzir” água no deserto

Ideia de adolescente transforma a umidade do ar em irrigação e pode ajudar mudas a sobreviver em regiões áridas

(Foto: Reprodução)

Uma cena comum na cozinha de casa deu origem a uma ideia que ganhou reconhecimento internacional. O ponto de partida do adolescente que deu origem ao projeto foi observar gotas de água se formando durante o preparo de uma refeição.

O responsável é Jia Mingxuan, estudante de 14 anos de Chifeng, na Mongólia Interior, no norte da China. Ele criou um sistema de irrigação capaz de aproveitar a umidade presente no ar para abastecer mudas plantadas em áreas secas.

Como o sistema funciona

A estrutura utiliza tubos de aço enterrados verticalmente e garrafas plásticas reaproveitadas. Na parte superior, uma peça acionada pelo vento conduz o ar para o interior do equipamento.

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Ao alcançar o trecho subterrâneo, mais frio, o vapor se condensa e forma pequenas gotas. A água se infiltra no solo próximo às raízes, sem ligação com redes de abastecimento ou necessidade de energia elétrica.

A inspiração surgiu quando Jia relacionou o fenômeno observado na cozinha às aulas de física. Durante os testes, ele percorria cerca de 30 km até o local onde os protótipos estavam instalados e chegou a verificar estruturas enterradas a dois metros de profundidade.

Invenção premiada

O projeto recebeu medalha de ouro na 77ª Exposição Internacional de Invenções de Nuremberg, a iENA, realizada na Alemanha em 2025. A competição juvenil reuniu mais de 540 criações apresentadas por jovens de diferentes países.

A tecnologia ainda passa por aprimoramentos. Segundo a Xinhua, o adolescente começou a colaborar com pesquisadores de Xangai para transformar o protótipo em uma ferramenta aplicável a projetos de reflorestamento e combate à desertificação.

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