Anápolis celebra 119 anos com desfile cívico nesta sexta-feira (31); confira o percurso e as atrações

Programação começa às 17h, em frente ao Centro Administrativo, e reunirá forças de segurança, estudantes, bandas marciais, carros antigos e representantes de serviços públicos municipais

Militares participam do tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Anápolis, que reúne instituições das forças de segurança, educação, cultura e serviços públicos. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A tradicional comemoração pelos 119 anos de Anápolis terá um dos momentos mais aguardados nesta sexta-feira (31), com o desfile cívico que reunirá 25 instituições ligadas às forças de segurança, educação, cultura e serviços públicos municipais.

A programação terá início às 17h, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo, onde já foram montadas arquibancadas para receber o público e as autoridades. A previsão é de que o evento seja encerrado por volta das 19h.

A abertura ficará por conta dos militares da Base Aérea de Anápolis, seguida por efetivos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Também participam estudantes dos colégios militares César Toledo, Gabriel Issa, Arlindo Costa e Onofre Quinan, além das bandas marciais dos CEPIs Virgínio Santillo, Dr. Genserico Gonzaga Jaime, Leiny Lopes e da banda do Colégio Estadual Padre Fernando.

A programação ainda contará com a participação dos Escoteiros Bernardo Sayão, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), da Miss Anápolis e de integrantes da Associação dos Proprietários de Carros Antigos (Apcar), que levarão veículos históricos para o desfile.

Representando os serviços públicos, estarão presentes equipes das secretarias municipais de Assistência e Políticas Sociais, Educação, Esportes, Cultura e Turismo, Saúde, além do Procon e da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Como será o percurso

As instituições participantes ficarão concentradas em diferentes pontos próximos ao Centro Administrativo antes do início do desfile.

A Base Aérea de Anápolis iniciará o percurso a partir da Avenida Brasil Norte, na altura da Rua Barão do Rio Branco. Em seguida, desfilam Polícia Militar e Escoteiros.

Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Penal e a Secretaria de Obras sairão da Avenida Brasil Norte, nas proximidades do Viaduto Nelson Mandela.

Já estudantes, bandas marciais e representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Esportes, Educação e Cultura se concentrarão nas imediações do Ginásio Jonas Duarte, utilizando também a Rua Aluísio Crispim e a Rua 18 de Dezembro antes de seguirem até o palanque principal.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o Procon iniciarão o trajeto pela Avenida Beira Rio, acessando posteriormente a Avenida Brasil Norte.

Os carros antigos e a Miss Anápolis ficarão posicionados atrás do palanque oficial montado em frente ao Centro Administrativo.

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