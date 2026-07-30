Anápolis está com 80 vagas gratuitas abertas para cursos de tecnologia; veja como se inscrever

Inscrições seguem até 3 de agosto e podem ser feitas por pessoas a partir de 12 anos. Metade das vagas é destinada ao público feminino

Programa Sukatech oferece cursos gratuitos de tecnologia com vagas em Anápolis e outros dois municípios goianos. (Foto: Secti)

Estão abertas as inscrições para 80 vagas gratuitas em cursos de tecnologia oferecidos pelo programa Sukatech, iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

As oportunidades são para formação em Informática Básica e Manutenção de Computadores e Celulares, com aulas presenciais em Anápolis.

As inscrições podem ser realizadas até 03 de agosto, mesma data prevista para o início das aulas, por meio do site do programa.

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Podem participar pessoas com 12 anos ou mais, e 50% das vagas são reservadas ao público feminino, como forma de incentivar a participação das mulheres na área de tecnologia.

Em Anápolis, as aulas serão ministradas no laboratório do Sukatech instalado no Centro de Formação Profissional (Cenfor), localizado na Avenida do Estado, no bairro Recanto do Sol.

Ao todo, são 40 vagas para o curso de Informática Básica e 40 para Manutenção de Computadores e Celulares.

As turmas serão organizadas nos períodos matutino, vespertino e noturno, conforme a demanda dos inscritos.

Além da qualificação profissional, o programa também busca promover inclusão digital e incentivar o descarte correto de equipamentos eletrônicos, reaproveitando computadores que podem ser destinados a projetos de interesse social.

Além de Anápolis, o Sukatech também oferece vagas em Bela Vista de Goiás, com 60 oportunidades distribuídas entre os dois cursos, e em Cidade Ocidental, onde são disponibilizadas 66 vagas.

Os interessados podem obter mais informações pelo WhatsApp (62) 99849-1513.

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