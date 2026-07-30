Anvisa retira das prateleiras shampoos, perfumes e óleo em supermercados de todo o país
Fiscalização recente chama atenção para cuidados essenciais antes de qualquer compra nos estabelecimentos brasileiros
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso de diversos cosméticos comercializados de forma irregular no Brasil.
As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e atingem produtos como shampoos, perfumes, óleo capilar, pasta modeladora, alisantes e outros itens de higiene e beleza.
Segundo a agência, os consumidores que possuírem algum dos produtos incluídos nas resoluções devem interromper o uso imediatamente, já que eles apresentam problemas de regularização sanitária ou divergências em relação às fórmulas autorizadas.
Entre os itens atingidos estão os shampoos Lovely Reparação Total Merli e Lovely Manutenção da Cor Merli, que apresentaram composição diferente da aprovada pela Anvisa.
Também foram proibidos produtos da linha Diamond, como o Zero Dor, por falta de regularização sanitária, além de outros cosméticos com irregularidades na rotulagem.
A lista inclui ainda o perfume Árabe Lattafa Asada 100nk Eau de Parfum Masculino, produtos da empresa Flora Amazônica Cosmética-ME, a Pasta Modeladora Loca, o alisante Amazon Therapy Supreme Mask e outros itens comercializados em desacordo com a legislação sanitária brasileira.
Apreensão determinada
Além das proibições, a Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes do produto Profuse Nitrel Suavizante Balm.
De acordo com a agência, a empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., detentora da marca original, informou que desconhece a fabricação do cosmético encontrado à venda em uma plataforma de comércio eletrônico, com características e rotulagem diferentes das oficiais.
A suspeita é de falsificação, situação que representa risco aos consumidores por não haver garantia sobre a origem, composição ou condições de fabricação do produto.
Entenda as exigências
A Anvisa reforça que todo cosmético, produto de higiene pessoal ou perfume vendido legalmente no país precisa atender às regras previstas na RDC nº 949/2024.
Produtos classificados como Grau 1, de menor risco, devem ser notificados ao órgão, enquanto os de Grau 2, como alisantes capilares e protetores solares, exigem registro sanitário antes da comercialização.
Fabricar, importar, distribuir ou vender produtos sem cumprir essas exigências configura infração sanitária e pode resultar em recolhimento obrigatório, apreensão, multas e proibição da venda.
Antes da compra, o consumidor pode consultar a regularização do produto no portal oficial da Anvisa para verificar se ele está autorizado para comercialização no Brasil.
Veja a lista de cosméticos proibidos pela Anvisa
Perfume Árabe Lattafa Asada 100nk Eau de Parfum Masculino — fabricante desconhecido.
Amazon Therapy Supreme Mask (produto alisante capilar) — fabricante desconhecido.
Todos os produtos fabricados pela Flora Amazônica Cosmética-ME, de Célia Regina Pinto Mar (CNPJ: 17.636.980/0001-16).
Titanium 2 Escova Semidefinitiva, da marca Titanium Liss Hair Cosmetic.
Cúrcuma Longa Bio Tintura Livealoe — fabricante Bio Cerrado Fitoterápico Produtos Naturais Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 10.409.872/0001-61).
Pasta Modeladora Loca — fabricante Luso Comércio e Indústria de Cosméticos Ltda-ME (CNPJ: 73.639.163/0001-92).
Produtos da Esplendor Indústria de Cosméticos Ltda. (CNPJ: 32.729.418/0001-20), incluindo:
Shampoo Lovely Reparação Total Merli (016SRT1500);
Shampoo Lovely Manutenção da Cor Merli (14SLMC1500);
Zero Dor – Diamond (todos);
Shampoo Reposição Carbono (SRCO33/26);
Essenza Hair Diamond (EH252/25);
Óleo Marrocos – Prime (002OMP08); BB Cream Keratina (001BB-C250).
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