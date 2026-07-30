Aprendi com minha avó: como ter hortelã em casa para sempre usando apenas uma garrafa

Técnica simples aproveita pequenos galhos da planta e transforma uma embalagem comum em uma horta suspensa para espaços reduzidos

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Ter hortelã fresca por perto facilita o preparo de chás, sucos, molhos e diferentes receitas. No entanto, muita gente acredita que precisa de um quintal ou de vários vasos para manter a planta em casa.

Uma técnica compartilhada pelo perfil @hortas_ideias mostra como aproveitar uma garrafa para criar um cultivo suspenso. O método usa galhos da própria hortelã e pode funcionar em varandas, janelas e outros locais com pouco espaço.

A proposta também ajuda a multiplicar a planta sem depender de sementes. Isso acontece porque a hortelã pode formar novas mudas a partir de estacas, que são pequenos pedaços retirados de uma planta já desenvolvida. Estudos sobre a espécie confirmam que ramos da parte aérea podem gerar novas brotações.

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Como preparar os galhos de hortelã

O primeiro passo consiste em escolher ramos saudáveis, com folhas verdes e sem sinais de pragas ou doenças.

Depois, retire as folhas da parte inferior de cada galho. Mantenha somente algumas folhas no topo.

Essa retirada libera a parte do caule que ficará em contato com o substrato. Além disso, reduz a quantidade de folhas que a muda precisará sustentar enquanto desenvolve novas raízes.

Evite usar galhos muito frágeis, ressecados ou com manchas. Ramos firmes aumentam as chances de adaptação.

Prepare a garrafa para o cultivo suspenso

Use uma garrafa plástica limpa e faça pequenos furos nas laterais. Os espaços precisam ter tamanho suficiente para receber os galhos sem esmagar os caules.

Também faça furos no fundo da embalagem. Eles permitem o escoamento do excesso de água e evitam que o substrato permaneça encharcado.

Em seguida, preencha a garrafa com um substrato leve e próprio para vasos. A hortelã se adapta ao cultivo em recipientes pequenos, inclusive vasos e jardineiras.

Depois de preencher a embalagem, insira a parte sem folhas dos galhos nos furos laterais. Pressione o substrato com cuidado ao redor de cada ramo para mantê-lo firme.

Escolha um local iluminado

Pendure a garrafa em um ponto que receba boa luminosidade.

A hortelã costuma se desenvolver melhor em locais claros e pode precisar de várias horas de sol. Janelas, sacadas e quintais bem iluminados aparecem entre os espaços indicados para o cultivo.

Entretanto, mudas recém-plantadas podem sofrer com o sol forte durante todo o dia. Nos primeiros dias, mantenha a garrafa em um local claro, mas protegido do calor mais intenso da tarde.

Após o surgimento de novas folhas, aumente a exposição gradualmente.

Regue sem encharcar

O substrato deve permanecer levemente úmido, mas não encharcado.

Coloque água aos poucos e observe se o excesso consegue sair pelos furos inferiores. Recipientes sem drenagem acumulam umidade e aumentam o risco de apodrecimento das raízes.

Antes de regar novamente, toque a superfície do substrato. Caso ainda esteja muito molhada, espere mais um pouco.

Em dias quentes, a garrafa pode secar rapidamente por causa do volume reduzido de terra. Por isso, acompanhe a umidade com frequência.

Quando a hortelã começa a crescer

O tempo de enraizamento varia conforme a variedade, o clima, a qualidade dos galhos e os cuidados com a rega.

O surgimento de novas folhas e brotações indica que as estacas começaram a se adaptar. Nesse período, evite puxar os galhos para verificar se criaram raízes, pois o movimento pode interromper o desenvolvimento.

Quando a planta crescer, faça colheitas frequentes pelas pontas. Esse corte estimula novas ramificações e ajuda a deixar a hortelã mais cheia.

No entanto, a expressão “hortelã para sempre” funciona como uma forma popular de explicar a renovação contínua da planta. A garrafa, o substrato e as próprias mudas exigem manutenção e podem precisar de substituição com o passar do tempo.

Cuidados para manter a planta saudável

Observe regularmente a coloração das folhas. Folhas amareladas podem indicar excesso de água, pouca luz ou falta de nutrientes.

Também retire partes secas e mantenha a garrafa em um local ventilado. Caso as raízes ocupem todo o recipiente ou a planta pare de crescer, renove parte do substrato ou transfira algumas mudas para outro vaso.

A hortelã cresce com facilidade e pode se espalhar rapidamente quando plantada diretamente em canteiros. O cultivo na garrafa ajuda a controlar esse avanço e ainda transforma a planta em uma opção decorativa para ambientes pequenos.

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